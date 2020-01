Elisabetta II d'Inghilterra protagonista a casarsa

Primo incontro per il nuovo Gruppo di lettura della Biblioteca civica di Casarsa della Delizia: dopo la "puntata zero" a dicembre dedicata ai libri da regalare a Natale, sarà ancora una volta Livio Vianello, lettore ad alta voce e operatore culturale, a condurre con spunti e suggestioni letterarie l'incontro che nelle intenzioni dell'Assessorato alla Cultura e Territorio della Città di Casarsa della Delizia e del suo Ufficio Cultura, vuole diventare un appuntamento che si svolgerà con continuità nei prossimi mesi e aperto a tutti.



Per questo primo appuntamento, in programma mercoledì 29 gennaio alle 20.30 nella Biblioteca civica casarsese in via XI febbraio, Vianello oltre a condurre, con la sua consueta simpatia, la discussione e il confronto tra i partecipanti sui libri ricevuti nelle recenti festività, introdurrà alla lettura de "La sovrana lettrice" di Alan Bennett. Protagonista del racconto, edito in Italia da Adelphi, proprio la sovrana per antonomasia, Elisabetta II d'Inghilterra, che si scopre appassionata lettrice e vuole allargare questa passione a tutta la sua corte.



L'iniziativa dell'amministrazione casarsese, con l'assessore Fabio Cristante, s'inserisce all'interno di un contesto favorevole alla lettura sia a livello comunale (sono infatti ben 5222 gli iscritti alla Biblioteca civica guidata da Massimo Milan, struttura che offre 39 mila volumi e dove i prestiti sono saliti a 9534 nel 2019 rispetto agli 8170 dell'anno precedente) che regionale visto che il Friuli Venezia Giulia è la parte d'Italia dove si legge di più. Infatti i dati più recenti, raccontano come nel campione dei cittadini dai 6 anni di età che hanno letto almeno un libro in un anno, il dato nazionale è del 40,6% mentre in Fvg è del 51,7%. Inoltre in regione il 19% dei lettori legge, in media, almeno un libro al mese contro una media italiana del 14,3%.