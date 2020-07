Enrico Galiano a Villa di Toppo Florio

Mercoledì 22 luglio alle ore 21.00 in Villa di Toppo Florio a Buttrio Enrico Galiano presenta il suo ultimo romanzo "Dormi stanotte sul mio cuore". Dialoga con l'autore Paolo Zamparo.



La serata sarà all'aperto nel rispetto delle normative sanitarie vigenti (distanziamento delle sedie e obbligo dell'uso della mascherina per raggiungere il posto a sedere).

In caso di maltempo la presentazione si terrà nella Sala Consiliare, sempre in villa di Toppo Florio e sarà garantito l'accesso fino al raggiungimento dei posti disponibili.