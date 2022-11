Enrico Galiano ospite a San Giorgio di Nogaro

Mercoledì 30 novembre alle 18, nella sala conferenze di Villa Dora, a San Giorgio di Nogaro, Enrico Galiano presenterà il suo nuovo libro 'Scuola di felicità per eterni ripetenti'.

"Arriva un momento in cui si è convinti che non ci sia più bisogno di imparare. Ma basta un attimo per capire che le nostre sicurezze, spesso, sono solo un modo per far tacere la paura. E sono proprio i giovani a metterci davanti agli occhi una simile verità. Grazie ai ragazzi, ci si rende conto che, per quanta strada si sia fatta, per quanta esperienza si sia accumulata, si è sempre eterni ripetenti. Eterni ripetenti alla scuola della felicità".

Info: biblioteca 0431-620281.