Enrico Galiano ospite agli Incontri d'Autore

Martedì 18 ottobre, alle 18.30, all'Auditorium Zorzutti di San Giovanni al Natisone, l'ospite degli Incontri d'Autore sarà Enrico Galiano con il suo nuovo libro 'Scuola di felicità per eterni ripetenti'.

"Arriva un momento in cui si è convinti che non ci sia più bisogno di imparare. Ma basta un attimo per capire che le nostre sicurezze, spesso, sono solo un modo per far tacere la paura. Perché vivere intensamente è questo che fa: paura. E sono proprio i giovani a metterci davanti agli occhi una simile verità. Grazie ai ragazzi, ci si rende conto che, per quanta strada si sia fatta, per quanta esperienza si sia accumulata, si è sempre eterni ripetenti. Eterni ripetenti alla scuola della felicità".

Dialoga con l'autore Paolo Zamparo. Prenotazione obbligatoria: teatrotuttotondo@gmail.com oppure chat al 347-7706692.