Entra nel vivo il Festival del giornalismo e della conoscenza Dialoghi

Dopo il concerto di apertura, giovedì scorso nei Giardini pubblici di Gorizia, con dell’Orchestra Associazione "Amici Gioventù Musicale - Trieste ODV", il Festival del giornalismo e della conoscenza “dialoghi” sta per entrare nel vivo del primo fine settimana di appuntamenti con “La riscoperta del borgo medievale di Giassico. Custodire il tempo, tra Patriarcato e Serenissima”.



Come da mission, ovvero itineranza e promozione della cultura in luoghi stupendi del Friuli Venezia Giulia e non solo, la scelta di accompagnare il pubblico in un borgo quasi sconosciuto (gran parte dei siti appartiene a privati), non è casuale e mira all’approfondimento della storia, passata e contemporanea, in una cornice che sicuramente agevolerà curiosità e fantasia. Sarà un momento per visitare questo piccolo Borgo, che è un gioiello, e conoscere gli angoli più inaccessibili, perché privati, che per l’occasione verranno aperti al pubblico.



Si partirà valle 18.30 da Casa Riz, con un incontro dedicato al mondo dell’informazione assieme a Luana De Francisco giornalista del Messaggero Veneto e de La Repubblica, e Ugo Dinello del Gruppo Gedi, autori del libro “Crimini a Nord-Est”. Un lavoro di ricerca sulla mafia del Brenta che attraverso il Nord-Est, appoggiandosi al crimine locale, funge da collegamento fra la rotta balcanica a quella del Meridione per il traffico di droga, armi ed esseri umani. Ad accompagnare gli autori nella presentazione sarà Paolo Mosanghini, vice direttore del Messaggero Veneto., sempre a Casa Riz alle 18.30, sarà la volta di Giorgia Paulin, Stefania Innocente e Riccardo Masseni, studenti del Polo Liceale di Gorizia, che condurranno l’incontro con il poeta e scrittore Maurizio Mattiuzza nella presentazione de "La malaluna". Una storia corale che s’ispira a uno spaccato di vita vissuta e che narra di amori e di guerra, di lotte e di morti e si sviluppa nello spazio temporale fra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Un lavoro affascinante che racconta di diritti, dell’inutilità della guerra, del dramma dei profughi e della follia del fascismo., dalle 10 del mattino alle 20.00, sarà un’intera giornata alla scoperta del Borgo di Giassico di Cormòns, della storia e delle bontà del territorio, fra Casa Ponca e la Chiesa di Santo Stefano, Casa Viotto e Casa Pallavisini, Palazzo da Manzano e Casa Riz. Un vero e proprio salto indietro nel tempo che trasporterà il pubblico in un’atmosfera medieval-rinascimentale.Appuntamento alle 10.00 per la Camminata fra le vigne antiche guidata dall’agronomo Giovanni Mian; alle 11.00, Colazione nei campi con le prelibatezze del territorio fornite da Alimentari Tomadin, gli squisiti prosciutti d’Osvaldo, i buonissimi formaggi Zoff e le confetture Devetak, accompagnati dal pane di Jordan; non mancherà l’angolo del norcino Veliscek, le mele del Borgo di Pinzano e le gubane Antica Ricetta. Il tutto accompagnato dai vini di Roberto Picech.Alle 11.30, sulla riva dello Judrio, Hans Kitzmüller racconterà de Lo Judrio e i suoi confini.Nel corso della giornata, si alterneranno musicisti e cantori, presentazioni di libri e incontri con ricercatori e storici. Per la parte musicale, la sezione dialoghi su nove secoli di musica e canto proporrà “Le dame, i cavalieri, l’arme e gli amori” con la Corale Ars Musica del M° Lucio Rapaccioli (h.17.45); “Bach incontra Albéniz” con Riccardo Bertossa alla chitarra(h.18.20); “Emozioni di fine Estate” assieme al Duo Clanzig&Pandolfo, flauto&arpa (h.17.05); “Voci, corde e gemme: una finestra sulla musica antica” 'Aquilegia Duo', liuto&soprano (h.16.30); “Note sullo Judrio” Artrobius con Graziano Kodermaz, sassofoni; Paolo Visintin, trombone; e Marco Gregorig, tastiere“ (h.12.15).Spazio anche alla poesia con “La libreria dei papaveri” di Miryam Varoni (17.05).Due, gli appuntamenti con la storia: alle 16.00 nel Palazzo da Manzano, “dialoghi su F. Da Manzano” con Davide Polo; alle 19.00 in Casa Riz, dialoghi sulla Storia “Il Leone e il Grifone. La caduta del Patriarcato di Aquileia”. Con Angelo Floramo scrittore, ricercatore e medievalista; e Alberto Vidon docente, ricercatore e storico. Non mancheranno inoltre gli assaggi del miele di Cormòns e del vermouth Santòn. E per chi vorrà mangiare come una volta, ma con un tocco di modernità, per la cena Casa Riz proporrà il menù del maestro Martino, cuoco dei Patriarchi.Per i due fine settimana successivi a questo, in seguito alle numerose richieste, si è deciso di aprire alle prenotazioni per dar modo di assicurarsi il posto a una o più serate del Festival, (fino ad esaurimento posti).Le prenotazioni sono possibili, già da ora per gli eventi dal 24 di settembre al 24 di ottobre, sul sito www.dialoghi.eu o sul numero 3349052931 con un messaggio whatsapp, indicando nome e cognome, provenienza, titolo e data dell'evento.