Enzo Cattaruzzi presenta Prima e dopo Aldo Moro

Giovedì 18 novembre, alle 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato, Enzo Cattaruzzi presenterà al pubblico il suo ultimo libro, 'Prima e dopo Aldo Moro' (ed. Orto della Cultura). L'appuntamento inaugurerà la nuova serie di incontri con l’autore, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune.



L'ingresso sarà consentito solo con Green Pass e nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19.



Prima di Moro la politica era più – se vogliamo usare questo termine – pedagogica, mentre ora, il più delle volte, è demagogica. La riflessione è diventata un optional e la velocità imposta alle decisioni, in tutti gli ambiti, soprattutto in politica,spesso impone slogan e parole d’ordine anziché la consapevolezza delle scelte da fare.



“Questo Paese non si salverà, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere” Aldo Moro



Sono passati oltre quarant’anni anni dal rapimento ad opera delle Brigate Rosse e dall’uccisione dell’on. Aldo Moro, il grande statista democristiano e da allora la politica in Italia è cambiata. Autorevoli storici hanno definito quell’episodio un vero e proprio colpo di stato. Un momento dove si è constatato un intreccio tra terrorismo rosso, entità nazionali e straniere e l’azione dei servizi segreti nostrani ed esteri. Un momento di transizione dove si stavano riorganizzando tutti gli apparati dei servizi segreti e di sicurezza italiani e si stava ridisegnando l’assetto politico italiano. In ogni caso la Democrazia Cristiana, partito allora architrave della politica nazionale, cambiava lo scenario e la sensazione era, ed è, che comunque tutto sarebbe cambiato. Il compromesso storico immaginato dallo statista democristiano stava prendendo corpo con l’appoggio esternodell’allora Partito Comunista: due partiti da sempre contrapposti si alleavano.Enzo Cattaruzzi, giornalista e notista politico, cura su Il Friuli la rubrica Che Aria Che Tira e conduce su Telefriuli la trasmissione Il Punto, dove analizza la politica e l’economia della nostra regione. Ha iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 1980, collaborando con La Discussione, Il Popolo, il Gazzettino diretto da Gustavo Selva, poi con Il Messaggero Veneto di Sergio Gervasutti e successivamente con il Friuli in qualità di editorialista. È stato direttore di varie testate giornalistiche locali. È autore di saggi come Su la testa - appunti sul futuro del Friuli e dei friulani e di Che aria che tira - un viaggio nella politica, editi da L’orto della Cultura. Esperto di politiche pubbliche, analizza i fenomeni sociali, economici e politici. È consulente editoriale.