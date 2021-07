Enzo D’Antona, ospite del Festival 'dialoghi'

Il Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi” con la rassegna “libRiamo ne’ lieti calici”, farà di nuovo tappa a Cormòns. Venerdì 9 luglio alle 18.30, ospite della Cantina Produttori in via Vino della Pace, sarà Enzo D’Antona con la sua ultima fatica letteraria Gli spaesati. Cronache del Nord terrone, edito da Zolfo. A dialogare con l’autore, Stefano Cosma, giornalista e scrittore.



Al termine della presentazione si terrà un brindisi, gentilmente offerto dalla dalla Cantina produttori di Cormòns.



SINOSSI - In questo libro, D’Antona racconta la storia di una generazione obbligata ad abbandonare la propria terra. Non le partenze con la valigia di cartone dei primi ‘900, ma quelle di ragazzi che tra gli anni Settanta e Novanta dall'entroterra siciliano si spostano al nord per fare gli operai metalmeccanici, gli insegnanti, gli impiegati pubblici o i liberi professionisti. Diplomati o laureati che tuttavia, come i loro padri e zii, subiscono una condizione permanente di spaesamento. Tante vicende e un'unica storia: le radici strappate, generazione dopo generazione.



BIOGRAFIE

- Enzo D’Antona è siciliano di Riesi, in provincia di Caltanissetta, e inizia la sua carriera alla redazione del quotidiano “La Sicilia”. Nei primi anni Ottanta è cronista al giornale “L’Ora” di Palermo, dove ricopre anche il ruolo di responsabile del settore economia. Dal 1987 al 1997 lavora a Milano, al settimanale “Il Mondo”, occupandosi prevalentemente di inchieste sugli intrecci tra gli affari, la politica e la criminalità organizzata. A “la Repubblica” è presente dal 2005 al 2009 come capo della redazione di Palermo e poi caporedattore all’ufficio centrale di Roma. Ha diretto “la Città” di Salerno e “Il Piccolo” di Trieste.Stefano Cosma, è nato a Trieste e vive a Gorizia, dove si occupa di comunicazione e di enogastronomia. Autore di libri sulla storia locale e sui vini, ha diretto il mensile “Fuocolento”, collabora con il quotidiano “Il Piccolo”, con i periodici “Bubble’s”, “TOP” ed “Espansione”, nonché con “Vinibuoni d’Italia” e con alcune guide del Gambero Rosso e de “La Repubblica” del Gruppo Gedi.