Prosegue il 16 luglio "Duino&Book Storie di Angeli", rassegna che vedrà tra luglio e agosto ben 44 eventi tra lettura, prosa spettacolo animazione cultura storia sport ed enogastronomia.



Il programma del 16 luglio prevede alle 18 sui canali social del festival la presentazione online del libro "Eroi? No, semplicemente infermieri. L'esperienza di un'infermiera in uno dei reparti Covid-19 dell'ospedale di Trieste" di Maria Cristina Capuano (Luglio editore).

Introdotti da Romana Olivo, di professione infermiera, gli ospiti dialogheranno sull'importanza della figura e della formazione professionale dell'infermiere, resasi indispensabile in questi due ultimi anni di Covid-19. Regia di Linda Simeone.



Duino&Book è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis e si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2021 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e si avvale di diversi e specifici contributi nelle varie sezioni per la loro realizzazione.





Programma completo su: https://duinobookfestivaldelibro.blogspot.com/