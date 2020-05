Erpac, dopo tre mesi di chiusura riaprono i musei

Dopo quasi tre mesi, i musei e le altre sedi gestite dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia riapriranno al pubblico. Sabato 23 maggio comincerà il Parco e il bookshop di Villa Manin a Passariano di Codroipo (dalle 10.30 alle 19), ma resteranno chiuse la Sala delle Carrozze e la sagrestia della Cappella. Martedì 26 sarà la volta a Gorizia del Museo della Grande Guerra (dalle 9 alle 19, chiuso il lunedì), del Museo della Moda (dalle 9 alle 19, chiuso il lunedì) e della Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein (dalle 10 alle 18), ma anche del Museo della Vita Contadina a San Vito al Tagliamento (dal martedì al venerdì 9 - 13; sabato e domenica 10 – 18; chiuso il lunedì) e del Museo dell’Emigrazione di Cavasso Nuovo, che riaprirà ma con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì solo su prenotazione, telefonando in Comune al numero 0427.77014; sabato e domenica, invece, l’apertura sarà regolare. Mercoledì 27 toccherà alla Galleria regionale d’arte contemporanea “Luigi Spazzapan” a Gradisca d’Isonzo (dal mercoledì alla domenica 10 - 13 e 15 – 19; chiusa lunedì e martedì).



Ilriaprirà nelle prossime settimane, in occasione di una mostra in fase di preparazione, così come la Sala espositiva di Villa Manin., ma si invitano fin d’ora i visitatori a rispettare le regole indicate dal personale e dai molti avvisi esposti nelle diverse sedi, con particolare riferimento al Covid-19.Per ulteriori informazioni: