Ersi Sotiropoulos presenta il romanzo 'Cosa resta della notte'

Martedì 25 febbraio 2020 alle ore 18.00 nella Sala conferenze della Biblioteca civica di Pordenone, la scrittrice greca Ersi Sotiropoulos presenterà il romanzo Cosa resta della notte (Nottetempo, 2019), dedicato alla figura di uno dei maggiori poeti greci-alessandrini del Novecento, Costantino Kavafis. Introduce e dialoga con l’autrice Filippo La Porta. L'incontro è realizzato a cura dell'Associazione di cultura classica Atene e Roma in collaborazione con Biblioteca civica di Pordenone, Accademia San Marco, Circolo della Cultura e delle arti, Fidapa, Comunità greca di Trieste e con il sostegno della Fondazione Friuli.



Il romanzo racconta dei tre giorni che il poeta trascorse nel 1897 a Parigi con il fratello Ioannis, prima di rientrare ad Alessandria, al termine di un lungo viaggio attraverso l’Europa.



Giunto a un punto di rottura della sua vita e a un momento decisivo nel suo percorso creativo, si aggira pieno di inquietudine e di eccitazione tra le luci e le ombre della città, perseguitato da fantasmi erotici e da un senso di profondo turbamento che investe con forza questo viaggio di esplorazione interiore, alla ricerca di sé e del senso piú profondo della sua ispirazione poetica. Intanto la Grecia è uscita umiliata dalla guerra con la Turchia, la Francia è scossa dal caso Dreyfus e la ricca famiglia di Kavafis sperimenta il declino economico e sociale.



Un romanzo lirico e suggestivo, un ritratto indelebile del grande poeta alessandrino, ricco di riferimenti, a volte espliciti, a volte meno, alle sue opere. L’autrice non ha inteso scrivere una biografia ma, attraverso inserimenti di propria invenzione, ha voluto delineare la vita interiore dell’uomo alla ricerca della propria dimensione nascosta, fino a restituire per intero la figura e lo spirito del poeta alessandrino.Ersi Sotiropoulos è nata a Patrasso e vive ad Atene. Ha trascorso diversi anni in Italia per motivi di studio. I suoi romanzi, racconti e poesie sono stati tradotti in diverse lingue. In Grecia è stata insignita due volte del National Book Prize, del Book Critics Award e del Premio Academy di Atene, nel 2017 ha vinto in Francia il Prix Méditerranée Etranger.Filippo La Porta, critico letterario e saggista, collabora a quotidiani e riviste, tra cui il Domenicale del «Il Sole 24 ORE» e «Il Messaggero». Tra i suoi libri ricordiamo Indaffarati (2016), Il bene e gli altri. Dante e un’etica per il nuovo millennio (2018), Eretico controvoglia. Nicola Chiaromonte, una vita tra giustizia e libertà (2019).