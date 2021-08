Ervin Skalamera in mostra con 'Il Transiberiano'

Venerdì 6 agosto 2021 alle ore 18.30 si inaugura la quinta delle 12 mostre a cura de Le Vie delle Foto, che si terranno a cadenza mensile nella prestigiosa cornice del Bar Berlam dell'Hotel Double Tree by Hilton di Trieste in piazza della Repubblica, 1. Quella che accompagnerà i visitatori della splendida struttura progettata dallo studio degli architetti Berlam e situata nel cuore di Trieste sarà una stagione di colori e fotografie, che vedrà un calendario fisso costellato da nomi importanti della fotografia mondiale.



A proseguire la stagione di mostre a cura de Le vie delle Foto che si svilupperà per tutto l'anno per concludersi infinecon la mostra fotografica collettiva finale de Le vie delle foto sarà la mostra fotografica personale del fotografo triestino Ervin Skalamera che resterà aperta dal 6 al 22 agosto 2021 presso il Bar Berlam del Double Tree by Hilton Trieste di Piazza della Repubblica, 1 a Trieste.



La mostra fotografica di Ervin Skalamera "Il Transiberiano" - sviluppata sia sugli imperiali gradini che all'interno del Bar Berlam al primo piano del prestigioso Hotel di Piazza della Repubblica, 1 a Trieste - sarà visitabile dal 6 al 22 agosto 2021 ogni giorno dalle 17.00 alle 24.00. Per appuntamenti e visite guidate con il fotografo scrivere a: leviedellefoto@gmail.com



Responsabile della stagione fotografica al DoubleTree by Hilton e curatrice delle mostre è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.Grazie a Le Vie delle foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico."Sono orgogliosa - commenta Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".DoubleTree by Hilton Trieste, hotel 4 stelle situato nel cuore di Trieste, si colloca all'interno di un incantevole palazzo storico risalente ai primi del '900, con 125 camere di cui 25 suite, ristorante interno e bar storico al primo piano, Wellness e Fitness area e un centro congressi multifunzionale.LA MOSTRAIL TRANSIBERIANO è un viaggio che si snoda dal centro dell’Europa alle profondità dell’Asia, nel cuore dell’inverno russo, per esplorare scenari umani dispersi in territori geograficamente abbandonati con l’obiettivo di cogliere la desolazione, la nostalgia e la bellezza di questi luoghi. Non è un viaggio per arrivare, ma per viaggiare. La meta è sempre un po' più in là…L'AUTOREERVIN SKALAMERANato a Fiume (Croazia), inizia a fotografare nei primi anni '80 concentrando il proprio interesse sul reportage di viaggio e il paesaggio. Vincitore nel 2002 di due primi premi al Concorso naturalistico indetto dalla rivista “Oasis”, negli anni prosegue fotografando la natura e principalmente il suo amato Carso. Con questo progetto fotografico sulla Transiberiana torna al suo primo amore: il reportage.