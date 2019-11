Escher al Salone degli Incanti

Trieste si appresta a ospitare, dal 18 dicembre al 7 giugno 2020, al Salone degli Incanti, una mostra straordinaria, dedicata al geniale artista olandese Maurits Cornelis Escher.



La mostra antologica, con 200 opere e tutti i suoi capolavori, è promossa e organizzata dal Comune di Trieste e Gruppo Arthemisia con Generali Valore Cultura, in collaborazione con M.C. Escher Foundation, curata da Federico Giudiceandrea, uno dei più importanti esperti di Escher al mondo, con il supporto di PromoTurismoFVG, special partner Ricola e Media coverage by Sky Arte.



Nella mostra triestina sono presentate per la prima volta accanto alle opere più conosciute dell’artista, la serie "I giorni della Creazione", sei xilografie che raccontano la Creazione del Mondo.

Tutti coloro che soggiorneranno almeno una notte negli alberghi di Trieste saranno omaggiati di uno speciale coupon che permetterà la visita gratuita alla mostra.

www.mostraescher.it