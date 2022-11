Esplorando il confine, Annibale Salsa a Udine

Il progetto Passi nella storia del Fvg, sui sentieri testimoni della Storia, oggi vincoli di unione e amicizia tra i popoli realizzato dalla Società Alpina Friulana in collaborazione con Agesci Fvg si avvia alla conclusione con tre importanti conferenze: ‘Porte aperte tra le montagne’ con Annibale Salsa, ‘Foresta amazzonica, scoperte e pensieri’ con Andrea Maroè e ‘Parco transfrontaliero della pace’ con Sandro Cargnelutti, Stefano Santi, Antonio Andrich, Katarina Zakelj e Hannes Slamanig.

Per oltre un anno, il progetto ‘Passi nella Storia del Friuli Venezia Giulia’ ha esplorato il significato di ‘confine’ attraverso la conoscenza della storia e del territorio, oltre a incentivare importanti riflessioni su quelli che sono i ‘confini culturali e mentali’ e le conseguenze che questi possono portare al vivere comune. A conclusione del progetto, il concetto di confine viene ulteriormente analizzato con tre conferenze che si terranno ogni giovedì alle 18.30 a partire dal 10 novembre fino al 24 novembre nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Udine.

Giovedì 10 novembre il tema saranno le Alpi che, più di altre catene alpine, vengono spesso percepite come barriere e non come ‘cerniere’: il relatore sarà Annibale Salsa, past-president generale del Club Alpino Italiano, antropologo ed esperto conoscitore delle Alpi. Professore di Antropologia filosofica e Antropologia culturale all’Università di Genova, è componente del Museo degli usi e costumi della Gente Tridentina e della Fondazione Dolomiti-Unesco.

Giovedì 17 novembre sarà la volta di Andrea Maroè, che parlerà della sua esperienza nella foresta amazzonica dove per 4 mesi si è arrampicato sugli alberi più alti del mondo per capire come preservare questo angolo di mondo. Friulano di nascita e genovese d’adozione, Maroè è un ‘esploratore di chiome’ professionista che ha scalato gli alberi altissimi, per passione ma anche per aiutare gli studiosi a proteggere la natura.

L’ultima conferenza, dal titolo ‘Parco Transfrontaliero della Pace’, si terrà giovedì 24 novembre e sarà un’occasione per conoscere un progetto importante che vuole realizzare in maniera stabile una visione di pace e sostenibilità a cavallo tra tre confini (Italia, Slovenia, Austria), nel cuore dell’Europa. Parteciperanno Sandro Cargnelutti, presidente di Legambiente FVG, Stefano Santi, consigliere di Europarc Federation, Antonio Andrich, direttore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, Katarina Zakelj, CIPRA Slovenia e Hannes Slamanig, dipartimento affari europei e internazionali della Carinzia.

Tutte le conferenze del progetto, che è sostenuto dalla Regione e dalla Fondazione Friuli, sono a ingresso libero.