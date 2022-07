Estate al Museo archeologico di Aquileia

Dopo l'inaugurazione dell'evento espositivo “Mirabilia. Capolavori a confronto”, aperta fino al 4 settembre, ritornano le rassegne estive al Museo archeologico nazionale di Aquileia, divenute ormai un'attesa consuetudine cui si aggiungono in questa edizione eventi che nascono da nuove collaborazioni.

L'itinerario tematico dedicato alla preziosa coppa in cristallo di rocca del Tesoro della Basilica di San Marco di Venezia, che si snoda lungo le sale del rinnovato percorso espositivo della Villa Cassis Faraone, potrà essere esplorato con la guida delle archeologhe del museo tutti i giovedì mattina, alle ore 11. Per partecipare alle visite è necessario prenotare scrivendo a bookshopmanaquileia@gmail.com o telefonando allo 0431 91016.

Giovedì 21 giugno alle 17.15 ripartono inoltre le tradizionali Suggestioni archeologiche, il ciclo di conferenze estive co-organizzate con l'Associazione Nazionale per Aquileia e il Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Aquileia. Quest'anno, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, gli incontri esplorano rapporti e contaminazioni che intercorrono tra archeologia, mito e cinema. La rassegna, intitolata “Il fascino del mito nel cinema e non solo: dai rapsodi a Pier Paolo Pasolini e oltre” sarà inaugurata dalla prof.ssa Monica Salvadori dell'Università degli Studi di Padova che approfondirà il ruolo del mito e dell'archeologia nel film Medea, basato sull'omonima tragedia classica di Euripide e girato in diversi luoghi, tra cui la vicina laguna di Grado. L'incontro si concluderà con l'aperitivo offerto nella fresca cornice del giardino del museo da “Tenuta Ca' Bolani” di Cervignano del Friuli.

Martedì 19 luglio sarà dedicato ai più piccoli: la rassegna teatrale “Insegui la tua storia” fa tappa ad Aquileia, grazie alla sinergia tra museo, Comune e Pro Loco di Aquileia. Danilo Conti di Accademia Perduta metterà in scena le narrazioni per bambini dal titolo ‘Un castello di carte’, con due storie fantastiche tratte dalla raccolta Fiabe Italiane di Italo Calvino. L'appuntamento è alle 21 nel giardino del museo (in caso di pioggia nelle gallerie al coperto).

Venerdì 22 luglio alle 20.30 sarà invece ospite del museo e della Pro Loco Aquileia il prof. Angelo Floramo, che dialogherà con Mauro Daltin della casa editrice BEE sul suo ultimo romanzo “Come Papaveri rossi”. Per partecipare a questo evento è necessario prenotare scrivendo a prolocoaquileia@libero.it o telefonando allo 0431 91087 o 327 9065531.

Martedì 19 e venerdì 22 il museo sarà inoltre straordinariamente aperto con orario continuato e ingresso gratuito fino alle 23 (chiusura cassa alle 22.30).