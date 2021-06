E.STATE tra i libri 2021 nel giardino del Museo Carnico

Il Comune di Tolmezzo, attraverso la Biblioteca Civica “Adriana Pittoni”, promuove quattro appuntamenti dedicati alla letteratura che si terranno, nel corso del mese di luglio, nel giardino del Museo delle Arti e tradizioni popolari “Michele Gortani”.



Si parte venerdì 2 luglio alle 18.00 accendendo i riflettori sul Geoparco delle Alpi Carniche. Le autrici Margherita Solari e Chiara Anzolini, con l’illustratrice Laura Candotti, esporranno i contenuti di “A tutta geologia – quattro passi nel Geoparco”, un volume illustrato per avvicinare i più piccoli alla geologia. Marco e Alice, due intraprendenti fratellini, vanno alla scoperta del Geoparco delle Alpi Carniche, “accompagnati” da piccoli amici pasticcioni (ammoniti, trilobiti, rettili) e dai suggerimenti del saggio Michele Gortani. Vere avventure geologiche che i piccoli lettori potranno poi vivere davvero, attraverso schede didattiche da portare con sé in escursione.



alle 18.00 l’ospite sarà, in cui una valle isolata in Carnia, sotto le aspre montagne del Friuli, all’inizio del Novecento, diventa teatro di storie nere, legami forti, personaggi epici. I protagonisti del racconto sono Alceste e Sisto, della famiglia dei Ros, i quali salgono con le proprie mandrie da un paese delle Prealpi per stabilirsi in una casera incastonata in una valle tra le montagne della Carnia. È questo il fatto che sconquassa un'intera comunità e che dà inizio a una parabola nera, ispirata a fatti realmente accaduti. Sullo sfondo due conflitti mondiali combattuti in montagna, la grande miseria che porta a una forte emigrazione maschile e, durante l'ultima guerra, l'occupazione nazifascista e quella cosacca per contrastare e combattere la Resistenza.alle 18.00 si presenterà, il quale dialogherà con Angelo Floramo. Il direttore artistico del festival Folkest, ricercatore giornalista e musicista, racconterà la musica tradizionale del Friuli. Lungje po’! è una carrellata dettagliata e affascinante nella storia tra antichi strumenti, prassi esecutive ormai perdute insieme a una serie di esempi musicali provenienti da documenti storici e registrazioni sul campo, con una significativa serie di musiche originali di orchestrine popolari friulane. Ciò che infatti, è rimasto vivo per maggior tempo della lunga tradizione rituale del ballo, dopo la scomparsa e la trasformazione dei riti popolari, sono proprio le orchestrine, per lo più formate sino a poco tempo fa, da anziani suonatori. La serata sarà accompagnata dalle musiche di Lino Straulino e Luca Boschetti.Infinealle 17.30 si chiude con un appuntamento dedicato ai più piccoli con. Le due autrici di Ravascletto racconteranno una favola antica ambientata proprio a Ravascletto. Lì un tempo, quando prima l’autunno e dopo l’inverno avevano accorciato di molto la luce del giorno, la sera dopo cena fra il riverbero della fiamma del focolare e gli occhi dei bimbi spalancati sulla fantasia, i vecchi del paese raccontavano antiche leggende che si perdevano nel buio della storia. Fra queste c’era quella del Lupo, della Volpe e di Martin da Gnoca di cui ogni famiglia possedeva una sua versione.“Quattro appuntamenti dedicati ad autori locali e friulani, per grandi e piccoli, con i quali ampliamo ulteriormente l’offerta culturale estiva tolmezzina, immergendoci in storie, racconti e contesti affascinanti e curiosi, dalle tradizioni, alle vicende storiche, al territorio locale, fino alle favole e alla musica, per immaginare, imparare e lasciarci trasportare con la mente e il cuore” commenta l’assessore alla cultura Marco Craighero.Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel giardino del Museo Carnico di Tolmezzo. Per informazioni contattare la biblioteca civica di Tolmezzo: 0433 487950 / biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it. È gradita la prenotazione.