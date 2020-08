èStoria Controvirus online per tutto agosto

Domenica 2 agosto per Controvirus si conclude la fase di doppia programmazione online e dal vivo, con la proiezione ai Giardini Pubblici (ore 21.15) dell’intervento di Frank. M. Snowden, autore del più completo studio edito in questi anni sulla storia delle epidemie, Epidemics and Society: From the Black Death to the Present (Yale University Press, 2019). Dialogando con Andrea Zannini lo studioso presenterà la relazione tra epidemie e civiltà umane attraverso una prospettiva di lunga durata, mettendo in risalto le risposte che i più diversi contesti sociali hanno saputo contrapporre alle emergenze insieme ai determinanti cambiamenti seguiti a tali reazioni.

Dal 3 agosto Controvirus continuerà online su tv.estoria.it e sul canale youtube di èStoria con un programma quotidiano per accompagnare il pubblico giorno dopo giorno in una serie di approfondimenti. Inizierà la serie online il dialogo tra Adriano Ossola e Federico Rampini su Oriente e Occidente (Einaudi, 2020) fissato per il 3 agosto: tra gli incontri dei giorni successivi: La peste e suoi ritorni (con Fabio Cavalli, 4 agosto), 1682. La peste a Gorizia (con Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi, 5 agosto), Gli ebrei come capro espiatorio della peste (Anna Foa e Chiara Fragiacomo, 10 agosto), i rapporti Stati Uniti – Cina dopo il Coronavirus (con Edward Luttwak, Kerry Brown e Guglielmo Cevolin, 14 agosto). La programmazione riprenderà poi fino alla fine del mese con una nuova serie di video-interventi.