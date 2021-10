èStoria, gli appuntamenti di sabato 2 ottobre

Giornata ricca di appuntamenti quella di sabato 2 ottobre con èStoria – Festival Internazionale della Storia che anche quest’anno prosegue la sua missione, avvicinare ai grandi temi della storiografia un pubblico il più ampio e composito possibile attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge l’arte, la letteratura e il cinema a cui è dedicata un’intera sezione con èStoria Film Festival.



È la Follia, tema scelto per questa edizione, a essere affrontata e indagata dai protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale che si interrogheranno sulle infinite declinazioni della rappresentazione della malattia mentale nella pittura, nella letteratura, nel teatro, nel cinema o nel mondo dell’arte, sui segni che la pazzia ha impresso nel corso dei secoli sia sul piano individuale che su quello collettivo, sul rapporto tra il processo di civilizzazione e la follia, sui confini tra la devianza mentale e l’ispirazione artistica.



Nella giornata di sabato tanti gli appuntamenti incentrati su figure di intellettuali e letterati che nel loro percorso artistico e nella produzione letteraria si sono interrogati sulla follia, sulle sue origini e sulle sue funzioni sociali. Alle ore 9 Michele Ciliberto, Michela Gecele ed Elvio Guagnini mettono a confronto due delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano in Folle ragione: confronto tra Niccolò Machiavelli e Ludovico Ariosto, si allargano i confini ma si rimane nel XVI secolo con Tra Shakespeare e Cervantes, le scintille della follia (ore 16.30) con Piero Boitani e Armando Torno che riflettono sulle diverse declinazioni di follia rappresentate dai due autori. Si approda poi alla dimensione filosofica novecentesca con Ripensare Foucoult alle ore 10.30 con filosofi Jean- Francois Bert e Pier Aldo Rovatti che conducono il pubblico attraverso le innovazioni concettuali e storiografiche dell’impresa di Foucault partendo da una delle sue prime opere Storia della follia nell’età classica.Il percorso di èStoria tratteggerà anche l’evoluzione dell’istituzione manicomiale con incontri come Ci chiamavano matti, voci dal manicomio 1968-1977 (ore 9.30), il libro inchiesta a cura di Anna Maria Bruzzone, oggi aggiornato da Marica Setaro e Silvia Calamai, un repertorio prezioso del lavoro di Basaglia, mentre Andrew Scull, riconosciuto come lo storico della psichiatria più autorevole al mondo, racconterà alle ore 11 la nascita della contenzione partendo dal Bethlem Royal Hospital, il simbolo per eccellenza dei manicomi tradizionali.La storia antica sarà presente nell’incontro Follie di dèi, follie di uomini nella Grecia Antica alle ore 10.30 con Francesco Galassi e Laura Pepe, mentre dell’influenza della follia nelle arti figurative parlerà alle ore 12 Vittorio Sgarbi in La follia nell’arte partendo dalle composizioni carnascialesche di Hyeronimus Bosch, attraverso la furia realista di Caravaggio e la malinconia meditativa delle architetture del Borromini, fino all’espressionismo intimo di Van Gogh.Dalle arti figurative alla musica, alle ore 15 Luigi Mascilli Migliorini e Armando Torno conversano intorno a due ricorrenze, la morte di Napoleone e la nascita di Beethoven in Eroica. La musica di Beethoven, la guerra di Napoleone, due uomini che in modo diverso incarnano il passaggio dalla ragione del Settecento alla passione del Romanticismo.Focus sulla storia italiana del Novecento con Gianni Oliva e Frances Stonor Saunders che riflettono sul caso di Violet Gibson, la donna che nel 1926 tentò di assassinare Mussolini, chiusa poi in un ospedale psichiatrico irlandese: un episodio che avrebbe cambiato il corso della storia. Incontro dal titolo Uccidere il tiranno: follia o lucido disegno politico?.Prosegue anche la programmazione di èStoria Film Festival, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione FVG e nato in collaborazione con l’Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma. Alle 15.30 Marat-Sade di Peter Brook, in un manicomio il marchese De Sade allestisce il dramma dell’uccisione di Jean-Paul Marat scatenando forti reazioni nei pazienti, mentre alle 17.30 è la volta del film documentario Ne pas stagner di Boris Lehman. Chiude la serata alle 20.30 They shall not grow old di Peter Jackson, un documento di notevole valore storico, più di 600 filmati originali della Prima guerra mondiale appartenenti all’archivio dell’Imperial War Museum di Londra restaurati, montati, colorati e insonorizzati.