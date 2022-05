Lunedì 23 maggio alle 20.30 nella sede delle associazioni (ex scuola elementare) in via de Amicis a Campoformido si terrà la conferenza storica ‘Eugenio Sandrigo e Riccardo Giusto, 24 maggio 1915: è friulano il primo sangue versato’, con l’intervento dei professori Paolo Strazzolini e Claudio Zanier.

Alla vigilia dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, 107 anni or sono, i relatori condurranno il pubblico alla scoperta della figura dei primi due caduti, entrambi il 24 maggio 1915, nelle prime ore del conflitto mondiale che Papa Benedetto XV definì “inutile strage”. Protagonisti delle ricerche saranno infatti due friulani: Eugenio Sandrigo nato il 5 agosto 1877 ad Aquileia e caduto con la divisa dell’Impero Asburgico nel canale di Porto Buso nella laguna di Grado e Marano; Riccardo Giusto nato il 10 febbraio 1895 a Udine, caduto con la divisa del Regno d’Italia nei pressi di Tolmino sul monte Natpriciar.“Il Comune di Campoformido, con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre del 2021, ha votato all’unanimità, il conferimento della cittadinanza onoraria ai primi due caduti della Prima Guerra Mondiale Riccardo Giusto ed Eugenio Sandrigo” spiegano il sindaco di Campoformido, Erika Furlani, e il vicesindaco Christian Romanini, delegato alla cultura. “Ringraziamo i relatori per questa occasione di approfondimento storico sulla Grande Guerra”.

L’iniziativa, in occasione del 50° anniversario di fondazione del Gruppo Ana di Campoformido, s’inserisce come quarto appuntamento della rassegna organizzata dall’assessorato alla cultura ‘Campoformido incontra gli autori – conversazioni tra storia e letteratura’, realizzato con la collaborazione della Pro Loco Campoformido Aps.

Attività gratuita su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili svolta nel rispetto delle normative anti-Covid.

