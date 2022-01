Eureka, arriva la Fiera della cultura e della creatività

Giovedì 20 e venerdì 21 gennaio è in programma Eureka 2022 – Prima Fiera Regionale della Cultura e Creatività, iniziativa promossa dalla Regione nell’ambito del progetto europeo Sache - Smart Accelerators for Cultural Heritage Entrepreneurship.

Organizzata alla Fiera di Pordenone, si rivolge a tutti coloro che sono interessati a conoscere e creare nuove collaborazioni con i soggetti che saranno presenti in fiera, partecipando attivamente alle sessioni convegnistiche e di matching, durante le quali le imprese culturali e creative (ICC) e le imprese tradizionali avranno possibilità di networking.

Eureka 2022 si articolerà in due giornate di sessione convegnistica: i maggiori esperti nazionali del settore presenteranno le più recenti politiche europee, nazionali e regionali a supporto del settore culturale e creativo. Saranno inoltre presentate idee e progetti regionali innovativi provenienti dal mondo delle imprese culturali e creative.

Nella giornata di venerdì 21 gennaio, alla sessione plenaria si affiancherà anche una sessione di matching, ideata per far incontrare le imprese culturali e creative e le imprese tradizionali per sviluppare possibili business comuni in un ampio raggio di ambiti: dalla progettazione di un museo d’impresa all’elaborazione di una strategia di digital branding, solo per fare alcuni esempi.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI