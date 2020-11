Le scelte che erano urgenti diventano adesso doverose: nel 2020 pandemico, i temi che potevano sembrare meno “necessari” sono prepotentemente e quotidianamente sotto i riflettori, giorno dopo giorno. Salute, giustizia sociale, green deal e sviluppo sostenibile scandiscono l’agenda politica delle governance internazionali. Non a caso, proprio intorno a queste priorità si articola la nuova serie – la numero 46 - degli Incontri di Cultura storico-politica promossi dall’IRSE, l’Istituto Regionale di Studi Europei: “Europa, quale nuova coesione?” è appunto il filo rosso della riflessione che si articolerà in 3 incontri settimanali, da giovedì 12 a giovedì 26 novembre, dalle 15.30. Gli incontri sono accessibili a tutti in live streaming al link bit.ly/IRSE_EU_QualeNuovaCoesione e nei giorni successivi sul canale YouTube Cultura Pordenone.



È il docente e saggista Roberto Reale, nota firma del giornalismo radio-televisivo - ideatore di un settimanale di approfondimenti TV che ha fatto scuola, “Scenari: l’inchiesta web” - a coordinare questa serie di incontri IRSE, in dialogo con i relatori con l’apporto di originali contributi multimediali: : “Un anno fa – spiega Reale - per presentare il Corso 2019, avevamo parlato di ora della verità per l’Europa, soprattutto riferendoci alla sfida climatico ambientale. Nessuno poteva sapere che questo virus pandemico avrebbe travolto le nostre vite e anche i consueti tempi lunghi della diplomazia europea, le granitiche certezze sui pareggi di bilancio e sulla sacralità delle politiche di austerità. Il Covid19 ha posto ora la UE di fronte a un bivio, al dovere di una scelta».



Si parte, giovedì 12 novembre alle 15.30, con l’incontro dedicato a “La salute: vero banco di prova per. una nuova giustizia sociale“, che vedrà protagonista Francesca Moccia, Vice Segretaria generale di Cittadinanzattiva e direttore dell’ Agenzia di valutazione civica, dal 2006 al 2012 coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato. Quanto è sopravvissuto, nell’anno del covid, della visione efficientistica della Sanità e dei parametri “aziendalistici” che valutavano la gestione del servizio sanitario nazionale? Certamente tutti hanno ben chiaro che una rete di assistenza sul territorio e ospedali attrezzati sono in sé patrimonio pubblico per la tutela della salute dei cittadini. Nel corso dell’incontro è previsto l’intervento di Elly Schlein, gia europarlamentare e attuale vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Si prosegue giovedi 19 novembre con un focus dedicato alla sfida del Green Deal europeo e in particolare al Next Generation UE, il piano che guarda al futuro delle nuove generazioni: innovazione, digitale, drastica riduzione emissioni anidride carbonica per cercare di contenere l’effetto serra e progettare, attraverso lo sviluppo sostenibile, un futuro di valore condiviso. Relatrice sarà l’economista Chiara Mio, docente universitaria particolarmente impegnata nei temi della responsabilita d’impresa, presidente di Credit Agricole Friuladria. Previsto l’intervento introduttivo di Alexandra Geese, europarlamentare tedesca del Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera europea. A suggello degli incontri, giovedì 26 novembre, IRSE proporrà l’analisi di Tommaso Piffer, docente di storia dell’Europa contemporanea all’ Università di Udine, autore di saggi di riferimento come ”Totalitarian Societies and democratic transition” (2017). In dialogo con Roberto Reale, anche attraverso l’apporto di contributi multimediali, Piffer approfondirà il tema “Dai totalitarismi all’integrazione europea. L’Europa di oggi davanti al suo passato, uno “sguardo all’indietro” per ripercorrere il momento della nascita di un’Europa unita, dopo le devastazioni delle guerre mondiali e le tensioni della guerra fredda. Il 2020 si pone certamente come anno di snodo per ritrovare una reale e rinnovata coesione.La partecipazione alle dirette streaming è gratuita e aperta a tutti: registrati sul sito www.centroculturapordenone.it/IRSE (irse@centroculturapordenone.it / tel. 0434 365326).Facebook/Twitter/Instagram: IRSE-ScopriEuropa