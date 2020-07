Ex tempore di pittura al Forte di Santa Margherita

Si è conclusa con successo l’ex tempore di pittura organizzata domenica 26 luglio nell’affascinante cornice del forte di Santa Margherita del Gruagno nel comune di Moruzzo.

Dopo il lockdown dei mesi scorsi, è ripresa l’attività di musei, cinema, teatro e si è infittito il calendario di mostre riaperte al pubblico, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza.



Sono stati ben trentacinque gli artisti chiamati a partecipare all’evento voluto dal pittore friulano Beppino Tosolini, presente nel panorama artistico locale da ben quarantacinque anni e molto sensibile al suo territorio che cerca di promuovere anche attraverso l’arte.



Con la collaborazione della Pro Loco di Brazzacco, Beppino ha organizzato una giornata all’insegna dell’arte che definisce “un incontro senza preclusione, inserito in un contesto paesaggistico che permette di fare conoscere le bellezze locali”.

Gli artisti si sono esibiti all’aperto in una giornata di sole che ha visto anche la presenza di un discreto numero di visitatori.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore: “La gente sorride ed è felice ed è proprio lo scopo di questo tipo di giornata”.

L’evento proseguirà sabato 1° agosto presso il colle del Forte, dalle ore 18 alle 22, con la presentazione dei lavori realizzati in questa giornata.