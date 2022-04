Fabiana Dallavalle presenta il libro 'L’ombra nell'acqua'

Continua il ciclo di incontri con l'autore organizzati dalla Biblioteca P.P. Pasolini di Pasian di Prato: giovedì 7 aprile, alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato Fabiana Dallavalle presenterà il libro 'L’ombra nell'acqua'.



"Scrivo di Agnese, una donna del Cinque-cento che deve lasciare Venezia. Per lei non è solo una città... è una persona, è un modo di vivere, è una vita in una casa sull'acqua. Così parte, per un luogo dove le città hanno colori diversi dalla sua laguna". Ada la scrittrice ha appena trovato un editore per il suo romanzo, ma Agnese il personaggio principale della sua storia non è la sola a mettersi in viaggio per cambiare il suo destino. Venezia e la Genova del Cinquecento, Bruges dei pittori fiamminghi, una moderna Edimburgo, Trieste e Parigi, sono gli scenari in cui si muovono i protagonisti dell'Ombra nell'acqua che tra passato e presente mette in scena amicizia, amore, mistero, desiderio di conoscenza e bellezza, non senza colpi di scena decisamente noir



Conversazione con l'autrice



