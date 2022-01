Fabrizio Borin presenta 'Delitti senza castigo – Dostoevskij secondo Woody Allen'

Dopo la presentazione del libro “Ciao Vita” di Giampiero Rigosi, l’Associazione culturale Mattador e l’Antico Caffè San Marco invitano venerdì 14 gennaio alle ore 18 alla presentazione di "Delitti senza castigo – Dostoevskij secondo Woody Allen" (Edizioni Mimesis) di Fabrizio Borin, esperto di cinema e direttore artistico del Premio Mattador.



Ingresso libero fino esaurimento dei posti. Prenotazione obbligatoria al numero 040 2035357 o con messaggio sulla pagina facebook del Caffè San Marco.



Delitti senza castigo – Dostoevskij secondo Woody Allen Un altro libro su Woody Allen? E perché no? Così avrebbe potuto rispondere il regista americano a chi gli avesse chiesto: un altro film comico? Un’altra commedia? Un’altra commedia amara? Un altro film intimistico o drammatico? Un’altra favola magica? Un’altra rivisitazione dei generi? Un’altra autobiografia in maschera?



Con le debite proporzioni, questo non è un nuovo libro sull’intero cinema di Allen, è l’analisi dei film drammatici, dei suoi delitti senza castigo, insieme alle suggestioni del cineasta per la magia, le illusioni, i trucchi, indissolubilmente connessi alle pratiche delittuose dell’occultamento. Entrare nel cinema dei delitti-senza-castigo insieme a quello della magia-del-falso/vero di Woody Allen è come fare un viaggio, anche etico, nell’ironia dell’inconscio: la realtà si misura con l’illusione dell’Immaginario restituendo una piacevole inquietudine, esaltata dall’arte geniale della sua narrazione visiva, che aiuta ad accettare di vivere nel cinismo irrazionale del tempo presente, anche con qualche impunita cicatrice morale.Fabrizio Borin, già docente di Storia del cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia e componente del Comitato scientifico del Fondo Nino Rota della Fondazione Cini, è autore delle monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura (1989), Woody Allen (1997), Federico Fellini (2000), L’arte allo specchio. Il cinema di Andrej Tarkovskij (2004), Casanova (2007) e Solaris (2010). Direttore della collana “Scrivere le immagini” del Premio Mattador per la sceneggiatura, ne è anche Direttore artistico.L’Associazione MATTADOR dal 2009 a oggi sostiene il talento dei giovani e li accompagna con professionalità e passione verso un possibile futuro nel campo del cinema e dell’audiovisivo. Alcuni numeri: 10 Tutor, 50 Lettori per ogni edizione, 7 Curatori delle Sezioni del Premio, 10/20 Componenti di troupe per ogni produzione, 60 Relatori nelle 12 presentazioni del Premio, 12 Pregiate firme dell’arte contemporanea per il Premio d’Artista. E ancora oltre 2.000 partecipanti, 42 borse di formazione Mattador, 10 borse di formazione Corto86, 8 borse di formazione Dolly, 9 corti e 3 lungometraggi realizzati, 4 video e 4 film brevi prodotti, 13 volumi pubblicati, 60 Componenti di Giuria in 12 edizioni (tra cui: Enzo Monteleone, Wilma Labate, Gianluca Arcopinto, Valentina Pedicini, Lorenzo Mattotti, Pupi Avati, Ivan Cotroneo, Alessandro Rossetto, Stefano Mordini, Luca Lucini, Giampaolo Smiraglia, Paola Randi, Alessandro Angelini, Marcello Fois). I libri e i film realizzati, i contratti sottoscritti, le carriere intraprese testimoniano la concretezza della proposta di Mattador.Tutte le pubblicazioni sono disponibili contattando Mattador e consultabili gratuitamente in versione digitale sul sito di EUT. I video realizzati in queste edizioni sono visibili sul canale Vimeo di Mattador.Il bando di concorso del 13° Premio Mattador è disponibile sul sito www.premiomattador.it