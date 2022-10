Fai d'autunno alla scoperta di 26 tesori nascosti del Fvg

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate Fai d’Autunno, che il Fondo per l’ambiente italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Le Giornate sono l'occasione per scoprire la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio”, e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del Fai, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.



Questi i luoghi aperti in Friuli Venezia Giulia



La Delegazione Fai di Udine coinvolge due Comuni. A Faedis riguarda due luoghi solitamente chiusi al pubblico: la Chiesetta e la scalinata di San Rocco, consacrata nel 1366 dal Vescovo di Segna, da cui è possibile ammirare nella sua interezza il territorio circostante; e la Chiesetta di Santa Maria con il roccolo e il vigneto centenario dove sarà possibile immergersi in un luogo in cui spazio e tempo si fermano. Sia sabato 15 che domenica 16 ottobre, una volta terminata la passeggiata tra la Chiesa di Santa Maria, il vigneto storico e il roccolo, i visitatori potranno fermarsi nel “tondo” e godere di una degustazione di prodotti locali tra cui il Refosco di Faedis grazie all’Associazione volontaria tra i viticoltori di Refosco di Faedis. Prenotazione consigliata sul sito www.giornatefai.it. Contributo libero a partire da euro 5 per gli iscritti Fai e 10 per i non iscritti. Possibilità di iscriversi in loco.



si aprono le porte dell’Acetaia Midolini, immersa nel cuore dei Colli Friulani Orientali, che porta con sé la storia del territorio e delle persone che lo hanno abitato e ne hanno influenzato a loro volta le caratteristiche del paesaggio stesso. La visita all’Acetaia Midolini si chiude con una degustazione di aceti balsamici accompagnati da prodotti locali elaborati dallo chef Kevin Gaddi. Contributo libero a partire da euro 5 per gli iscritti Fai e euro 10 per i non iscritti. Possibilità di iscriversi in loco.Per informazioni: udine@delegazionefai.fondoambiente.itIl Gruppo Fai dipropone un percorso alla riscoperta di Leone Morandini: si parte con il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo di Cividale del Friuli, ristrutturato nel 2008, che comprende testimonianze della cultura bizantina, longobarda e carolingia dell’Alto Medioevo; si prosegue con l’esterno di Casa Morandini, costruita nel 1914, per raccontare anche la storia del borgo; e infine una camminata per ammirare da vicino le opere di Leone Morandini, artista eclettico, che a Cividale ha lasciato il segno umile ma potente del suo operato.Venerdì 14 ottobre sono in programma visite speciali in notturna del Museo Cristiano e del Duomo a cura della direttriceper vivere l’emozione di conoscere in un contesto unico opere come l'Altare di Ratchis, il Battistero di Callisto e il Noli me Tangere del Pordenone e il prezioso velo della beata Benvenuta Boiani. Prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it. Contributo libero a partire da euro 8 per gli iscritti Fai e euro 10 per i non iscritti. Possibilità di iscriversi in loco.Per informazioni: cividaledelfriuli@gruppofai.fondoambiente.itIl Gruppo Fai Giovani di Pordenone apre diversi luoghi nel Comune diper scoprire gli aspetti storici, artistici ed economici della cittadina e dei suoi dintorni. Si potranno visitare la corte e alcuni ambienti interni del Castello; i capannoni che costituiscono la Cooperativa produttori di patate (Co.Pro.Pra.); la storica Distilleria Pagura con l’originale impianto di produzione; il laboratorio di Stefano Jus (riservato agli iscritti FAI) con le sue opere che spaziano da pittura a scultura, da produzione di giocattoli e oggetti di arredo al mosaico; e gli interni e il parco della villa liberty di ispirazione gotica Villa Babuin (di proprietà privata). Le Giornate si concluderanno domenica 16 ottobre alle 18 nel cortile della Distilleria Pagura con un concerto della scuola Arte della Musica e un assaggio di grappa offerto dalla distilleria. Ingresso libero.Per informazioni: pordenone@faigiovani.fondoambiente.itIl Gruppo Fai di Spilimbergo concentra le aperture nel Comune dicon tre visite dedicate. Con il percorso “I mosaici a cielo aperto” si potranno ammirare le opere delle storiche famiglie di mosaicisti in un itinerario tra case, vie, chiese e il cimitero locale alla scoperta di un mosaico che appartiene non sono alla tradizione ma anche al contemporaneo. Due aperture speciali: Palazzo Domini (solitamente chiuso al pubblico) sede della più importante delle famiglie che ricevettero dalla Serenissima l’investitura nel territorio; e Villa Carnera, voluta dal campione di pugilato di gusto art nouveau e richiami d’oltreoceano, dove si potranno visitare gli ambienti, i cimeli di famiglia e la palestra con le corde tricolore del ring di allenamento e l’enorme vogatore di riscaldamento.Per informazioni: spilimbergo@gruppofai.fondoambiente.itLa Delegazione Fai di Gorizia ha coinvolto la Riserva Naturale dei Laghi di Pietrarossa e Doberdò a, uno dei luoghi accerchiati dalle fiamme degli incendi che hanno sfigurato il nostro Carso nei mesi estivi e che hanno spinto la Direzione Regionale del Fondo per l’ambiente italiano del Friuli Venezia Giulia a candidare l’intera area carsica transfrontaliera nel censimento “I Luoghi del Cuore” per agevolarne la tutela. Il percorso proposto dalla Delegazione prevede la visita al Centro visite e al Museo di Gradina, una passeggiata alla scoperta del Carso e della storia attraverso i secoli e un itinerario per conoscere da vicino le caratteristiche del “lago carsico” e dell’ambiente che lo circonda.Per informazioni: gorizia@delegazionefai.fondoambiente.itIl Gruppo Fai Giovani diinfine, presenta in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste “Il viaggio del caffè”: un percorso storico, culturale e artistico che approfondisce uno dei prodotti simbolo della città. Verranno aperte le porte di sei aziende della filiera dislocate tra il Carso e la città (Demus -riservata agli iscritti FAI-, Excelsior Industria Caffè Torrefatto, Imperator - Bloom Coffee School, Torrefazione Guatemala, Torrefazione Primo Aroma, Torrefazione Vidiz&Kessler - Qubik) per conoscere segreti e caratteristiche delle diverse fasi di lavorazione. Accompagna il viaggio l’apertura speciale del palazzo della Borsa Vecchia, oggi sede di Trieste della Camera di Commercio della Venezia Giulia, come luogo simbolo dei traffici raccontati da artisti e letterati, con visita ai saloni di rappresentanza e allestimento di una mostra con alcuni dei pezzi che fanno parte della collezione dell’Associazione Museo del Caffè.Venerdì 14 ottobre alle ore 20.45 nell’Aula Magna del Conservatorio Tartini è in programma uno dei concerti della quarta edizione della stagione “Note di Spezie. Tutti i sapori della musica” diretta da Cristina Santin. Si esibirà il duo Nada Tavčar e Luca Sacher. La manifestazione è proposta dalla International Community Music Academy (ICMA), scuola di musica inserita nel contesto del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, con l’intento di celebrare le differenze attraverso la condivisione tra culture. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 040-6724911. Per informazioni: trieste@faigiovani.fondoambiente.it