Fantasia illustrata a Ronchi dei Legionari

La Biblioteca comunale Sandro Pertini di Ronchi dei Legionari, grazie al sostegno del gruppo Uliu Bisiac, organizza la rassegna Fantasia illustrata, una serie di appuntamenti con laboratori artistici dedicati a bambini e bambine e ragazzi e ragazze all'insegna della creatività e del divertimento. Tre gli illustratori coinvolti in questa iniziativa.

Sonia Maria Luce Possentini, pittrice e illustratrice, ha preso parte a numerose esposizioni personali e collettive, pubblicando albi illustrati, cover e manifesti per case editrici italiane ed estere. Ha ricevuto riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il Premio Andersen 2017 come miglior illustratrice, il Premio Pippi e il Silver Award all’Illustration Competition West 49 di Los Angeles. Insegna Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e all’Università degli Studi di Padova. Per Edizioni Curci ha illustrato il libro Fate e fantasmi all’Opera di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima.

Rafaella Bolaffio vive in provincia di Gorizia. Ha frequentato l’Istituto d’Arte e la scuola di Illustrazione Arte & Messaggio di Milano. Nel 2003 esce il suo primo libro come autrice edito da Emme Edizioni, con cui non ha mai smesso di collaborare pubblicando numerosi titoli di cui è anche autrice o illustrando testi di autori come Gianni Rodari, Roberto Piumini e Stefano Bordiglioni. Attualmente si dedica a tempo pieno alla scrittura e all’illustrazione.

Francesco Zardini nasce a Trieste nel 1989. Fin da piccolo si appassiona alla storia e al disegno, dopo la laurea in Storia, comincia lavorare nel campo della divulgazione, a contatto con associazioni e scuole, concentrandosi su nuove metodologie per l’insegnamento, come la sperimentazione del disegno come veicolo di contenuti storici, spesso ritenuti difficili dai ragazzi e dagli insegnanti.

Lunedi 19 settembre inizieremo con il laboratorio di Sonia Maria Luce Possentini dalle 16.30 alle 18.30 per ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Martedi 20 e mercoledì 21 sarà la volta di Raffella Bolaffio dalle 16 alle 18 per bambini dai 4 agli 8 anni.

Ultimo appuntamento venerdi 23 settembre con Francesco Zardini dalle 16 alle 19 per ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Vi ricordiamo di prenotare al numero 3312313488 o inviare una mail a biblioteca@comuneronchi.it