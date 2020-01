Federica Angeli a San Daniele

Venerdì 24 gennaio, alle 20.45, all'Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, si terrà il terzo incontro del progetto "Una vita spesa per la legalità”, che l'Associazione di promozione sociale "Per la Costituzione” quest'anno dedica alla "violenza di genere". Ospite della serata sarà la giornalista del quotidiano “La Repubblica” Federica Angeli, che sarà intervistata da Fabiana Martini, giornalista e coordinatrice di Articolo 21 Fvg.

Angeli ha dimostrato di essere una giornalista che non si piega, che non gira il viso dall’altra parte di fronte alle minacce mafiose subite come donna, come giornalista e come madre. Per questo sta pagando un prezzo molto alto: da oltre 2.400 giorni vive sotto scorta una vita dimezzata, che inevitabilmente riguarda anche suo marito e i suoi tre figli. Lo ha raccontato, come solo una cronista sa fare, in due libri editi da Baldini+Castoldi: “A mano disarmata”, uscito nel 2018, e “Il gioco di Lollo”, uscito nell’ottobre 2019.