Federica Rosellini presenta Carne blu

Mercoledì 15 dicembre, alle 18.30, la Libreria Friuli di Udine ospiterà Federica Rosellini che presenterà 'Carne blu'.



Introdurranno Luisa Schiratti, tra le direttrici del CSS, e Giuliana Musso, attrice e drammaturga, vincitrice del Premio della Critica 2021 assegnato dall'ANCT



Il testo, pubblicato nel 2021 da Giulio Perrone Editore è un’opera ibrida fra narrativa, teatro, fiaba gotica in cui le parole si mescolano alle illustrazioni realizzate dalla stessa autrice che ha integrato a volte le fotografie di Claudia Borgia. Un libro che ha in sé echi della Coraline di Neil Gaiman, dell’universo visionario di Miyazaki, delle barriere coralline delle sorelle Wertheim, artiste visive e matematiche, di un certo unheimelich che lega la Torre e l’automa dell’Uomo della Sabbia di Hoffman alla coda di serpente della Fata Melusina. Con prefazione di Nadia Terranova e Claudio Longhi e postfazione di Fiona Sansone.





Federica Rosellini, candidata al Premio Ubu 2021 come miglior attrice under 35, è per la prima volta regista al Piccolo Teatro con il monologo tratto da Carne blu che debutterà nella primavera del 2022 al Piccolo Teatro di Milano.Attrice, regista e drammaturga, vincitrice del Premio Hystrio Mariangela Melato, del Premio Ubu under35 e del Nuovo Imaie Talent al Festival del Cinema di Venezia 74 come attrice rivelazione, è stata diretta, tra gli altri, da Luca Ronconi, Antonio Latella e Andrea De Rosa.Carne blu è una fiaba nera, la storia del viaggio di Orlando, bambino nato sulla Luna, e del suo cuore di pesce, perché Orlando a differenza degli altri bambini non ha un cuore di carne protetto dalla cassa toracica, ma una piccola tasca di stoffa sulla sinistra del petto, dove nuota un pesciolino tutto d’oro, Sunny. Quando Orlando lascia il suo cuore libero di nuotare la metamorfosi inizia e il suo corpo cambia, attraversando specie e generi diversi, è maschio e femmina, è uccello e insetto.Partendo dall’Orlando Furioso di Ariosto e dall’omonima creatura mutaforma di Virginia Woolf, Federica Rosellini compone la storia di una ricerca: di ciò̀ che è andato perso ma che non si è riusciti a dimenticare. Diretto da Federica Rosellini con la coregia di Fiona Sansone, esperta di didattica e di teatro dell’infanzia, Carne blu è uno spettacolo che interroga sull’infanzia, con violenza.Classe 1989, dopo gli studi di canto e violino, si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2011 e si specializza poi con Nikolaj Karpov, Thomas Ostermeier e Antonio Latella. Ha lavorato tra gli altri con Luca Ronconi (I beati anni del castigo di F. Jaeggy, al Piccolo Teatro), con Antonio Latella (Santa Estasi. Atridi, otto ritratti di famiglia di F. Bellini, L. Dalisi, A. Latella), Andrea de Rosa (Baccanti di Euripide, La solitudine dei campi di cotone di B.Koltes, Solaris di D.Greig), Carmelo Rifici (Giulio Cesare di W. Shakespeare), Andrea Baracco (Il maestro e Margherita di Bulgakov), con Gérard Watkins (Non mi ricordo più tanto bene di Gérard Watkins) e molti altri.È stata vincitrice del premio Hystrio alla vocazione 2011, del premio Virgin Active 2014 come miglior attrice al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, del premio Hystrio Mariangela Melato 2018 e del premio Virginia Reiter come miglior attrice under 35 2018. Inoltre, insieme alla compagnia di Santa Estasi, ha ottenuto il premio UBU miglior attrice under 35.È tra le finaliste del premio UBU 2021 miglior attrice perfomer under 35, nello stesso anno è Amleto nell’Hamlet di Antonio Latella prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e pubblica per Giulio Perrone Editore il suo primo libro Carne Blu.