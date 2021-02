Fellini, seduttore in mostra

Prenotare aperte per una visita guidata e gratuita alla mostra 'Federico, il grande seduttore', sull'universo femminile nel cinema di Federico Fellini atterverso le immagini e gli archivi di Cinemazero, con prenotazione obbligatoria.



L'appuntamento è per i venerdì di febbraio alla Galleria Harry Bertoia di Corso Vittorio Emanuele II, 60, a Pordenone.

Per prenotare 0434 392935 fellini.pordenone@gmail.com