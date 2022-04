Feminis, il nuovo progetto di Angelo Floramo

S'intitola Feminis ed è il nuovo progetto dello scrittore Angelo Floramo, per la regia di Dorino Minigutti.

Protagonista della prima puntata, che andrà in onda martedì 12 aprile alle 22.20 su Rai 3 bis (canale 810 del digitale terrestre), è la scrittrice, critica e giornalista Martina Delpiccolo.



La puntata sarà nuovamente trasmessa in replica venerdì 15 aprile, alle ore 22.30 circa, sempre sullo stesso canale.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare la ricchezza e la molteplicità delle identità femminili attraverso le eccellenze, creative ed intellettuali, del Friuli contemporaneo, attraverso dieci puntate 'monografiche' di 15 minuti. Ciascuna protagonista, attraverso una narrazione emozionale, porterà all’attenzione del pubblico alcuni temi come il senso dell’identità, la visione della società friulana di oggi, gli ideali e valori che le appartengono. Feminis, ovvero cherchez la femme: un percorso alla ricerca di un Friuli che da sempre è più Matria che Patria. Donne che da sempre impongono il ritmo della storia, con la loro capacità di resistere, di credere, di combattere. Tenute per forza lontane dal Palazzo, hanno spesso dato anima alla voce della piazza, non solo quella reale, ma anche e soprattutto quella morale, civile e sociale. Un universo di donne friulane, comuni e al contempo straordinarie, che non hanno temuto di esporsi in prima persona per ribaltare qualcosa: una piccola ma significativa galleria di ritratti, tutti di seconda fila, delineati attraverso racconti che permettono di sovrapporre il personale o l'intimo con il sociale; microstorie di vite e di vita vissuta a costruire tasselli di storie e di Storia: la progettualità, la responsabilità di una azione individuale che assume valenze collettive, la costanza dell'azione finalizzata al progetto, il lascito in eredità di quanto conquistato. E’ in quest’ottica che si indagheranno momenti davvero epocali nella storia più recente del Friuli grazie anche alla testimonianza di quelle protagoniste che, lontane dai censimenti ufficiali, dalle cronache e dai riflettori, non hanno lasciato che la Storia le attraversasse invano ma l’hanno guidata, combattuta, “partorita” con coraggio e dignità.