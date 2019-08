Ferragosto di cultura e turismo a Cividale

Un Ferragosto ricco di arte, storia, tradizioni e cultura anche a Cividale del Friuli: il 15 agosto sarà infatti possibile visitare tutti i musei cittadini secondo i seguenti orari: Museo Archeologico Nazionale apertura continuata dalle 8.30 alle 19.30, Museo Cristiano e Tesoro del Duomo 10 -13 e 15-18, Monastero di Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo orario continuato 10 -18.

Il CIPS, Centro Internazionale di marionette e burattini antichi dedicato a Vittorio Podrecca e Maria Signorelli, situato in Via Monastero Maggiore 38, accoglierà il pubblico dalle 10 alle 18.

Il Museo della Grande Guerra nella ex stazione ferroviaria sarà visitabile dalle 15.30 alle 18.30.

L’offerta turistica continua ancora: per gli amanti della natura e della fotografia panoramica Cividale offre i suggestivi scorci del fiume Natisone e i misteriosi anfratti dell’Ipogeo Celtico (visitabile); per i più sportivi, ricordiamo i percorsi naturalistici dedicati all’urban trekking e al nordic walking che si sviluppano verso le aree paesaggistiche più belle del territorio limitrofo, Guspergo e le Valli legate al fiume Natisone.



Per informazioni, sempre attivo, anche a Ferragosto, con orario 10 - 13 e 15 - 17 lo sportello comunale “Informacittà” di Piazza Paolo Diacono n.10, contattabile al telefono allo 0432 – 710460. Il sito internet di riferimento è www.cividale.net.