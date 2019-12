Ferrovia Transalpina: un binario per tre popoli lungo l'Isonzo

La mostra permanente nell’atrio della stazione ferroviaria di Nova Gorica presenterà ai cittadini ed ai turisti una ricca esposizione visiva di materiale sulla la storia della ferrovia “Transalpina”: dalle varie fasi della sua costruzione, con le imponenti opere lungo il suo tracciato come il ponte di Salcano, ai vari mezzi storici che hanno viaggiato sui suoi binari e molto altro ancora. Una meravigliosa esposizione di quindici pannelli con materiale grafico d’epoca, proveniente da archivi pubblici e collezioni private, arricchita dagli scritti in quattro lingue di alcuni dei più importanti esperti sloveni e italiani del settore. La mostra e' organizzata dal Kulturni dom Nova Gorica e dal KIT Cultural information touchpoint Nova Gorica/Gorizia in collaborazione col GECTGo/EZTS Go. Ingresso libero.