Festa della Donna, festa della cultura al femminile

Un viaggio nella storia attraverso diverse figure di donna accomunerà le iniziative previste in occasione dell’8 marzo nei musei del Ministero della Cultura in Friuli Venezia Giulia che offriranno alle proprie visitatrici biglietti d'ingresso gratuiti. I musei statali della regione sono afferenti alla Direzione regionale musei diretta da Andreina Contessa.



A parlare delle donne in epoche diverse e lontane saranno metaforicamente l’arciduchessa Carlotta del Belgio a Miramare, eclettica e colta nobildonna che tanta parte ebbe nella realizzazione del magnifico castello in riva al mare che la ospitò giovane sposa di Massimiliano, le eroine della mitologia antica al MAN di Aquileia e le matrone dell’epoca medievale al Museo di Cividale. I musei nazionali proporranno dunque in quella giornata un ricco calendario di eventi di approfondimento dedicati all'immaginario legato al mondo femminile e al ruolo delle donne nella società lungo i secoli.



In particolare, a Trieste nel Castello di Miramare alle ore 16 Daniela Crasso proporrà un percorso dedicato ai luoghi privati di Carlotta del Belgio all’interno della sua dimora. La visita tematica sarà centrata sugli interessi e passioni di “Carlotta, arciduchessa e pittrice” includendo un affascinante itinerario negli spazi più cari a Carlotta e ripercorrendo le sue diverse inclinazioni e interessi, soprattutto per la musica e la pittura. Si scopriranno le stanze dove amava scrivere, leggere, dipingere e suonare, facendo luce su una figura che invece è spesso rimasta nell’ombra del marito arciduca e fratello dell’imperatore d’Austria. Per partecipare alla visita è necessario prenotare scrivendo a eventi.miramare@beniculturali.it. Posti limitati.Il Museo archeologico nazionale di Aquileia inaugura la giornata alle ore 11 con una visita guidata intitolata Ninfe ed eroine della mitologia antica curata da Annalisa de Franzoni e dedicata alle protagoniste femminili del mito classico riletto attraverso i reperti della collezione. Alle 17.45 Fulvio Salimbeni dell'Università degli Studi di Udine e Giuliana Glessi approfondiranno in una conferenza intitolata “Col lavoro delle tue mani, coll’ardore del tuo cuore, colla luce della tua intelligenza. Il ruolo rivestito dalle donne italiane durante gli anni della Grande Guerra”, soffermandosi in particolare sulla vicenda delle portatrici carniche. Per partecipare agli eventi è necessario prenotare scrivendo a bookshopmanaquileia@gmail.com o telefonando allo 043191016.Lo stesso giorno, alle 17.30, nel museo di Cividale la direttrice Angela Borzacconi proporrà una conferenza intitolata Indemoniate, monache, madri e regine. Storie attuali di donne nell'Età di Mezzo, un viaggio tra le presenze femminili dell'Europa medievale per scoprire la determinazione, la solitudine, il coraggio di donne con personalità eccezionali come la regina dei Franchi Radegonda di Poitiers o quella dei Longobardi Teodolinda: storie che emergono da epoche sorprendenti, ricche di contraddizioni e inquietanti durezze. Per prenotazioni museoarcheocividale@beniculturali.it; tel. 0432700700.Per l'ingresso ai musei e la partecipazione a tutti gli eventi è richiesto il Green Pass rafforzato.