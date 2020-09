Festa della poesia e della letteratura a Trieste

Dopo numerose sessioni online riprende dal vivo il programma della Festa della Poesia e Letteratura, organizzata dall’Associazione Poesia e Solidarietà. Martedì 29 settembre alle 17.30 all’Antico Caffè e Libreria San Marco incontro con l’autrice Isabella Panfido e il suo “Lagunario” (Santi Quaranta 2017). Mercoledì 30 settembre invece si rinnova il consueto appuntamento con il seminario “s-Tradurre. Ciò che la lingua non può e la traduzione deve”.



La presentazione di “Lagunario”, a cura di Gabriella Valera, direttrice del Festival, sarà introdotta da un percorso di lettura a due voci, con l’attrice Michela Cembran, di alcuni passi selezionati del libro. L’autrice sarà quindi chiamata a condividere le emozioni del pubblico, essendosi calata lei stessa, per qualche momento, nei panni dell’ascoltatrice.



Workshop: La lingua come “operoso fare

. Cos’è veramente la laguna? Che rapporto ha con il sorgere e il vivere della Venezia “serenissima”? Sono le domande che percorrono il libro, cui l’autrice offre una serie di risposte. La laguna è “uno stagno salmastro, esteso da sud ovest e nord-est per circa 550 chilometri quadrati, racchiuso e separato dal mare da un sottile cordone di lidi sabbiosi”. Dall’alto diventa una “macchia d’acque variegate, pezzate di bocconi di terra, striata da sfumature verde azzurro”. Ma la laguna è anche storia, tradizioni, operosità umana senza la quale forse Venezia la Serenissima non avrebbe potuto essere. Insieme con gli incontri recenti dedicati alle poesie di Lucia Guidorizzi e di Marinella Cossu, l’incontro con Isabella Panfido fa parte di quella sezione del Festival particolarmente incentrata su Venezia, la sua storia remota e il suo divenire in tempi diversi, prima e dopo la caduta di Aquileia.Veneziana di nascita,. Giornalista pubblicista, collabora alle pagine culturali de “Il Corriere del Veneto”. Ha ideato e condotto per anni la trasmissione “L’arca delle parole”, programma radiofonico dedicato alla poesia per Radio 24-Il Sole24ore. Ha pubblicato le raccolte poetiche Casa di donne (Marsilio, 2005) e La grazia del danno (La Vita Felice, 2014; Premio Laurentum 2015), la plaquette A pelo d’acqua (Premio Firenze 1997 per la poesia inedita), il libro d’artista Pantone con un’opera di Piero Guccione (Colophonarte, 2012) e il testo narrativo per l’infanzia Il mistero delle tredici foto (Editing, 2000). Ha tradotto poesia dal russo e dall’inglese. Si è occupata della riedizione di Poesie dialettali di Ernesto Calzavara (Canova, 2006) e ha tradotto e curato la versione integrale, inedita, di Memorie di una contadina di L. Tolstoj e T. Kuzminskaja (Casagrande, 2008).Le lingue crescono e si trasformano attraverso il passaggio dei contenuti culturali che veicolano e gli stessi contenuti culturali a loro volta sono segnati dal medium linguistico. Le lingue sono un perenne work in progress, come l’umanità. Partirà da questi presupposti il workshop “”, in programma il. Quest’anno il seminario si concentrerà sul tema “”. Il workshop, che si svolge annualmente nell’ambito della Festa della Poesia e della Letteratura, impegna un consolidato “working group” che di anno in anno si avvale di nuove collaborazioni. Quest’anno main speaker sarà il poeta, scrittore perfettamente bilingue (italiano e inglese) e profondo conoscitore e traduttore di numerose altre lingue, anche non indoeuropee, che parlerà sul tema “tradurre in e da una lingua madre adottiva” suggerendo argutamente che si può mettere in discussione (nel mobile panorama delle identità) anche il concetto di lingua madre, per raccontare storie linguistiche complesse come le culture che esprimono. Inoltre la poetessapresenterà il progetto di traduzione letteraria “”, sedimentati nella omonima rivista annuale, giunta al XVII numero e molto apprezzata e diffusa in ambiente letterario europeo. Altri relatori e giovani studiosi dialogheranno con il contributo delle loro esperienze poetiche e di traduzione, a partire dagli stimoli dati dalle relazioni principali:, poetessa bilingue con grande esperienza di traduzione e auto traduzione,, con grande esperienza di traduzione dal greco moderno,, raffinata traduttrice dal russo e di autori importanti in “lingua” veneta. E inoltre. Il seminario è condotto dalla prof., che ne è responsabile sin dalla prima edizione ed è aperto al pubblico (nei limiti della capienza fissata dalle norme antiCovid).