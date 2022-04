Festa librosa, giochi, letture e laboratori per bambini

Un pomeriggio di giochi, letture e laboratori dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, alle famiglie e a tutta la comunità educante, che con il loro lavoro quotidiano stanno rendendo possibile il progetto che sta beneficamente “invadendo” di attività intorno alla lettura il quartiere Campagnuzza.



Le attività di “Su e giù per le storie” escono dal quartiere “Campagnuzza” di Gorizia e si spostano nel cuore della città, per la prima “Festa Librosa” dell’anno in programma per giovedì 28 aprile, a partire dalle 16, al Parco del Palazzo comunale, in occasione del Compleanno della Città di Gorizia, che nel 2022 compie ben 1021 anni (era il 28 aprile 1001 quando la città veniva citata per la prima volta in un documento dell’Imperatore Ottone III).



Il progetto “Su e giù per le storie” offre un ricco calendario di appuntamenti, iniziato già nell’autunno del 2021, e fa parte dell’ampio contenitore “Nessuno Escluso” di LeggiAMO 0-18; è a cura di Damatrà Onlus e Centro per la Salute del Bambino Onlus ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Gorizia e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con Nati per Leggere FVG, AIB, il progetto Mammalingua e con Un Villaggio per Crescere. Partecipano attivamente al progetto anche i Doposcuola Lenassi e Arcobaleno.



L’evento di LeggiAMO 0-18 del 28 aprile (a partire dalle 16) darà un contributo speciale alla giornata: è dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, alle loro famiglie, agli educatori, insegnanti e ai volontari che per un pomeriggio si incontreranno nel bellissimo giardino alle spalle del Municipio per partecipare a eventi, giochi e letture, organizzate anche con il prezioso contributo del doposcuola Centro Lenassi e del doposcuola Arcobaleno.Gli incontri di “Su e giù per le storie” – che proseguono dallo scorso autunno del 2021 – sono nati con il desiderio di sostenere e rafforzare l’intera comunità educante del quartiere Campagnuzza e contribuire a creare un contesto favorevole per bambine e bambini, ragazze e ragazzi che ci vivono, offrendo loro la magia delle storie, dei libri e il piacere della lettura: oggi sono diventati appuntamenti molti attesi e coinvolgenti, a cui partecipano tutti, bambini e ragazzi, famiglie, educatori,La Festa Librosa – ospitata dal Comune di Gorizia proprio in occasione del suo compleanno – si svolgerà in diverse aree del Parco del Palazzo comunale di Gorizia. Il tempietto verrà utilizzato dalle volontarie di Nati per Leggere per proporre delle letture scelte ai più piccoli (0-6 anni) e ai loro genitori. L’attività coinvolgerà anche il prato a fianco e il vialetto di ghiaia che porta alla stradina principale dove sarà allestito il Furgoncino di Un Villaggio per Crescere che i bambini e le bambine potranno esplorare e dove, con dei tappeti e una tenda, verranno proposte ancora delle letture e semplici laboratori adatti ai piccolissimi. Due azioni librose nell’area più riparata e protetta del Parco, dedicate ai piccolissimi.Nel prato, circondato da siepi, verranno collocate una decina di tende igloo posizionate in cerchio: rinascerà in questa occasione La tribù che legge, con i bambini più grandi che leggeranno ai più piccoli, supportati dagli operatori dell’organizzazione. Nella zona delle palme dopo il tempietto, verrà allestito un laboratorio di costruzione libri. L’organizzazione mette a disposizione dei grandi libri-contenitore già costruiti, che all’interno contengono tanti piccoli libri che via via prendono vita dopo ogni appuntamento. In questa occasione si ascoltano delle letture e si costruiscono sul posto dei piccoli libri (con nome e ritratto dei giovanissimi autori) che all’interno riportano i contenuti dei libri ascoltati durante la lettura.LA LOCATIONIl Parco del Municipio è un parco storico che risale al 1740 e si estende per 10.000 metri quadrati. Fu progettato dall’architetto Nicolò Pacassi come ornamento al Palazzo Attems Santa Croce, oggi sede municipale, e fu modificato nei primi decenni dell’Ottocento da Gian Cristoforo Ritter. Il secolo successivo venne ceduto al Comune di Gorizia e l’area verde venne ridimensionata accrescendone la peculiarità. Il parco offre la possibilità di ammirare alcune tra le più belle opere lapidee tra cui la statua di Diana cacciatrice, il Tempietto neoclassico e il gruppo scultoreo in bronzo raffigurante la Lupa.“Su e giù per le storie” fa parte del contenitore Nessuno Escluso, all’interno di Leggiamo 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.