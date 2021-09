Festival dialoghi, al via il primo fine settimana

La macchina organizzativa del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi” è pronta alla partenza per il primo intenso fine settimana che parlerà di letteratura, storia, comunicazione e legalità.



Venerdì 10 settembre è in programma un duplice incontro realizzato in collaborazione con le Università di Trieste e Udine che vedrà protagonista Giulio Ferroni, storico della letteratura e professore emerito all’Università La Sapienza di Roma, per la presentazione del volume L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia.



Alle 11.00, all’Antico Caffè San Marco di Trieste, Ferroni racconterà il suo ultimo lavoro dialogando con la prof.ssa Sergia Adamo dell’Università di Trieste; alle 18.30 sarà invece alla Polveriera Garzoni di Palmanova, accompagnato nella sua narrazione dal prof. Francesco Carbone dell’Università di Udine. Nel corso della presentazione si terranno alcune letture di Massimo Somaglino “de prime cantiche in furlàn”.



Si proseguiràore 17.00 a Villa Codelli di Mossa, con l’ultima fatica del giornalista e scrittore Matteo Femia, Il letargo degli orsi a Sarajevo, edito da Qudulibri. Nove storie romanzate di genti vissute lungo tutto il corso del Novecento, attraverso quella linea sottile che unisce Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Bosnia. Dialogherà con l’autore il giornalista Rai, curatore della rubrica Est –Ovest, Walter Skerk.Alle 18.15, sempre a Villa Codelli di Mossa, nell’incontro titolato La parola come immagine. La Radio. si parlerà di un mezzo di comunicazione che resta sempre attuale assieme a Massimo Cervelli, co-conduttore (con Giovanni Veronesi) del programma "Non è un paese per giovani" e "Let’s Dance" di Rai Radio2. Ad accompagnare Cervelli sarà Marta Daneluzzi, giornalista, autrice di programmi radiofonici ed esperta formatrice in comunicazione.alle ore 18.00, attesissimo appuntamento al Teatro di Cormòns (GO) con un parterre di ospiti che andrà ad affrontare la spinosa tematica Legalità ed ecomafie. Fra i protagonisti: Stefano Vignaroli, presidente della Commissione bicamerale Ecomafie; Antonio De Nicolò, procuratore della Repubblica di Trieste; Nicola Graziano, magistrato del Tribunale di Napoli; Valentina Bossi, magistrato del Tribunale di Ivrea; Luigi Palumbo, Commissario discarica “Pecol dei lupi; Enrico Fontana, giornalista e responsabile dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente; Floriana Bulfon, giornalista de La Repubblica e L’Espresso. A condurre l’incontro sarà Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto e La Repubblica, e scrittrice.Il Festival del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi” è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Legacoop FVG, Civibank – Banca di Cividale S.C.p.A, Rosenberg Italia Srl, gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti FVG, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi della Svizzera Italiana di Lugano, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana ARLEF e di numerose collaborazioni con Associazioni e Aziende del territorio del Friuli Venezia Giulia e all’estero.Tutto il programma del Festival e prenotazioni (vivamente consigliate) sul sito