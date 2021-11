Figure oltre il presente: Mario Bortolotto

Battute iniziali per il progetto pluriennale “Figure oltre il presente”, che il Teatro Verdi di Pordenone lancia da quest’anno, con il partner Università̀ degli Studi di Udine, per promuovere la divulgazione culturale della musica d’arte. Una prima edizione che racconta e approfondisce una figura internazionale di primo piano, Mario Bortolotto, nato a Pordenone nel 1927, dove ha iniziato propri studi musicali con Pia Baschiera Tallon. Bortolotto è stato senza dubbio uno dei rappresentanti maggiormente significativi della musicologia italiana ed europea del secondo dopoguerra.



Saranno riuniti a Pordenone alcuni tra i maggiori musicologi del panorama nazionale ed internazionale, docenti, storici della musica, giornalisti, critici e musicisti per attualizzare la rilevanza di un personaggio così straordinario, riconoscendogli l’attenzione che merita nella propria città di origine. Da mercoledì 10 a giovedì 12 novembre spazio al programma dal vivo, con il Convegno di studi “Per Mario Bortolotto” e sei concerti con interpreti d’eccezione (il Quartetto d’archi della Scala, i pianisti Emanuele Arciuli, Emanuele Torquati, Mariangela Vacatello, Pietro De Maria, Alfonso Alberti, il soprano Maria Radoeva).



Ma già da domani,, cinque appuntamenti da remoto, tutti in programma alle 18.00, dove altrettanti musicologi raccontano in 30 minuti i testi più celebri di Bortolotto. Primo appuntamento con, dell’Università di Roma, che ricorderà la figura del Professore attraverso Il viandante musicale. Il 4 novembre,dialoga consu Wagner l’oscuro, titolo del volume che rappresentò per Bortolotto una delle sfide più ardue e insieme avvincenti.Il giorno successivo, dell’Università di Udine, eripercorrono insieme il volume Est dell'Oriente;sarà la volta diin dialogo consu Fase seconda, a oggi un volume fondamentale per comprendere la complessità di una stagione caratterizzata dalla Nuova Musica. A chiudere il ciclo,dialogherà consul testo Chopin o del timbro.L’ingresso al convegno e ai concerti è gratuito. Biglietti disponibili online o alla Biglietteria del Teatro. Tutto il programma su