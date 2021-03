Video finissage per “La Passione dell’arte”, la mostra omaggio al collezionista veneto Valentino Dal Pio Luogo allestita alla Galleria Sagittaria di Pordenone. Domenica 7 marzo alle 11 sarà pubblicato un nuovo video sui canali social facebook e youtube del Centro Cultura Pordenone: il curatore della mostra Giancarlo Pauletto sfoglierà e illustrerà al pubblico il catalogo, che per la prima volta assembla 90 opere della collezione di Valentino Dal Pio Luogo.



Pitture, sculture, disegni e incisioni di Armando Pizzinato, Marcello Mascherini, Giovanni Barbisan, Giorgio Celiberti, Giorgio Di Venere, Carlo Dalla Zorza, Sironi, Carrà, Music, Saetti, Carena, Gianquinto, Ferroni, Guttuso, Rosai, Murer, Guidi, Tamburi, Guccione e molti altri. Rimane possibile acquistare il catalogo – importante testimonianza d’arte e ricordo di una persona che fu amica della Galleria Sagittaria –al Centro Iniziative Culturali Pordenone, tel 0434.553205, (cicp@centroculturapordenone.it).



"L’importante collezione di Valentino Dal Pio Luogo, grande appassionato d’arte di Orsago in provincia di Treviso – spiega il curatore Giancarlo Pauletto – non è la collezione di un uomo ricco: i ricchi possono permettersi opere anche molto costose, grandi tele, per esempio, oltre che nomi famosi. Valentino non poteva permettersi questo, ma la sua ricerca della qualità fu costante, ed egli la trova molto spesso in piccoli oli, la trova nei disegni, nelle incisioni, in sculture di dimensione limitata ma non perciò meno importanti. La trova anche in opere rare che ad altri collezionisti, magari più forniti di possibilità, sono sfuggite, e che egli si affretta a far proprie. E appunto per questo la sua collezione, oltre che esteticamente importante, è anche ammirevole, perché frutto esclusivo di passione, di quella gelosia per il bello che non è affatto un segno di scarsa generosità, ma è, al contrario, coscienza di quanto questo bene sia oggi sottovalutato".Una collezione ricca di opere importanti, il cui catalogo rende una giusta testimonianza a futura memoria.