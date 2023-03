Firefox “diventa friulano”

La lingua friulana sbarca su Mozilla Firefox, il browser libero e multipiattaforma di Mozilla Foundation, grazie a un nuovo aggiornamento (il numero 111) che consente di scegliere, per l'interfaccia desktop e Android, anche il friulano. Si tratta di un'operazione – riferisce l’Arlef, l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana - per la quale Fabio Tomat, esperto informatico di origini friulane, ha tradotto circa 14 mila stringhe.

Quarant'anni, macchinista di treni, Tomat non è nuovo a operazioni di questo tipo.

“Dal 2010 – ha detto - mi occupo di realizzare traduzioni come questa. Si tratta di una passione che è nata un po' per volta e che ha potuto dare i suoi frutti anche grazie ai corsi gratuiti di friulano che ho frequentato negli anni e che mi hanno consentito non solo di imparare la grammatica della lingua, ma anche di venire a conoscenza dei molti strumenti a disposizione per la traduzione. All’inizio devo ammettere di essere stato carente, ma poi studiando, applicandomi e grazie alla passione, ho ottenuto ottimi risultati”.

Il suo lavoro sul browser Firefox – sottolinea l’Arlef - si aggiunge ad altri importanti progetti legati alle piatteforme web e social, quali la recente realizzazione dell’interfaccia Facebook in friulano, così come le versioni di WordPress e di Telegram in marilenghe, sostenuti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla stessa Arlef. Progetti in linea con quanto previsto dal “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025”, che prevede, tra le altre, la diffusione del friulano nell’esperienza d’uso delle principali piattaforme tecnologiche.