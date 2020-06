Firmata la convenzione tra le scuole e i Conservatori

È stata firmata la convenzione che delinea la collaborazione tra scuole pubbliche del Friuli Venezia Giulia e i conservatori di Udine e di Trieste per coordinare percorsi di studio condivisi che incentivino e favoriscano l’iscrizione ai corsi accademici musicali, ossia quei corsi che rilasciano titoli equiparati alle tradizionali lauree universitarie.

La cerimonia, nella sede del conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, ha visto la partecipazione dei direttori dei due conservatori statali della regione e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte. Presenti alla firma Virginio Zoccatelli, direttore del conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, Roberto Turrin, direttore del Tartini, Oliva Quasimodo, dirigente dell’ISIS “Carducci-Dante” di Trieste, Laura Bertoli, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco (Udine), Flaviana Zanolla, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Staranzano (Gorizia) e Lucia Cibin, dirigente dell’Istituto Comprensivo Pordenone Torre. IL CO.TE.Co del FVG con i due conservatori e i due direttori si sono fatti promotori di tutte le tappe didattiche e amministrative che hanno consentito dopo oltre un anno di lavori alla produzione dei diversi atti che hanno favorito le premesse per raggiungere questa fondamentale convenzione.

L’impegno delle istituzioni coinvolte è quello di ampliare e qualificare il bacino di utenza delle attività musicali nonché fornire al più ampio numero di giovani un’adeguata preparazione per l’ammissione ai corsi accademici a indirizzo musicale attraverso l’impiego di programmi di studio e di esame condivisi. Inoltre le istituzioni possono ora cooperare non soltanto per la formulazione di progetti con finalità di carattere formativo, ma anche per l’allestimento di concerti e produzioni artistiche che vedano coinvolti studenti di diversa età e preparazione musicale. “Oggi abbiamo fatto un passo importante”, spiega il direttore Zoccatelli, “che ci consentirà di valorizzare i giovanissimi talenti musicali del Friuli Venezia Giulia nonché di promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare attenzione alle tradizioni e alle peculiarità del territorio. Abbiamo affrontato con successo la sfida della didattica a distanza in queste difficili settimane di emergenza; la convenzione di oggi ci appare come un tanto atteso momento di ulteriore vicinanza con il nostro territorio e di speranza per il futuro".

Spiega inoltre il Direttore Turrin del Tartini che la firma “con le quattro Scuole pubbliche musicali suggella un percorso iniziato un anno fa grazie all’ intesa di base con il Conservatorio di Udine, volta ad offrire una proposta formativa unificata e condivisa in tutto l’ ambito Regionale”. Per il corrente Anno Accademico 2019/20, a seguito della pandemia covid-19, è prevista infatti un’unica sessione autunnale di esame per i candidati privatisti che intendono sostenere gli esami per la certificazione di compimento livello dei Corsi di Formazione musicale di base: le domande andranno prodotte presso le quattro Scuole pubbliche di musica della Regione che hanno aderito alla convenzione e che ospiteranno, per la valorizzazione del proprio territorio provinciale, le sessioni di esami. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione agli esami, sia per singoli candidati che per le Scuole Musicali pubbliche e private convenzionate, dal 20 giugno al 20 luglio 2020.

Saranno le quattro Scuole di Musica che ospiteranno gli esami a calendarizzarli nel mese di settembre per la sessione autunnale, mettendo a disposizione il proprio parco strumentale. Le commissioni di esame saranno composte da tre componenti: un docente del Conservatorio di Trieste, un docente del Conservatorio di Udine e un referente coordinatore della Scuola ospitante, in qualità di verbalizzante. Le sessioni di esame, per essere attivate, dovranno raggiungere per ogni scuola un numero minimo di 3 iscritti per gli esami individuali, e 5 per ogni esame collettivo di teoria, ritmica e percezione musicale. Il calendario degli esami sarà pubblicato almeno 7 giorni prima dell’inizio, e reso pubblico anche sui siti istituzionali dei Conservatori Tartini e Tomadini.