Fiume Veneto aderisce al Consorzio per la Scuola dei mosaicisti

Seppur con i soli voti favorevoli della maggioranza, il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha deliberato l’adesione al Consorzio per la Scuola dei mosaicisti del Friuli.

Nata nel 1922, la Scuola si pone come obiettivo l’impegno didattico, il sodalizio tra tradizione e rinnovamento, tra realtà produttiva e culturale. Al Consorzio, composto, tra gli altri, da Regione, Anci Fvg, Camera di Commercio di Udine-Pordenone, Diocesi Concordia-Pordenone e numerosi Comuni del Friuli per un totale di 45 enti, si aggiungerà dunque anche Fiume Veneto.

“Il Consorzio – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, costituito al fine di diffondere la cultura musiva attraverso la gestione, l’esercizio e il sostegno dell’attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli, nonché per lo sviluppo e la conservazione del settore musivo, promuove una forma d’arte che rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, attraverso iniziative rivolte alla scuola (organizzazione di laboratori per gli studenti), la realizzazione di prestigiose opere musive in tutto il mondo, la vendita dei prodotti della Scuola e l’esposizione in varie sedi museali".

"La Scuola Mosaicisti – conclude il Sindaco Canton - è un punto di riferimento a livello mondiale per la formazione di professionisti, accogliendo studenti provenienti da diversi Paesi, e pur mantenendo la tradizione, punta alla sperimentazione e alla ricerca per trovare soluzioni nuove, soprattutto in campo di arredo urbano e degli interni e si confronta con sempre maggiori competenze e successi in vari settori, dall’architettura al design, dall’arte contemporanea al restauro".

Con l'approvazione, si è avviato l’iter da cui la Scuola e lo stesso Comune, impegnato nella promozione e valorizzazione e nei progetti per le scuole del suo territorio, potranno trarre benefici.