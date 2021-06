Fiume Veneto presenta la rassegna RicorDante

Dall'8 al 29 giugno il Comune di Fiume Veneto celebra i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri con “RicorDante”, un’intensa rassegna culturale promossa dall’assessorato alla cultura.



"Finalmente - dichiara l’assessore Donatella Azzaretti - è possibile riprendere le attività culturali e d'intrattenimento in presenza, sarà certamente un’estate ricca di eventi. Si inizia con Dante, che abbiamo scelto di raccontare in modi e linguaggi diversi: classico (le letture, la lezione biografica), fiabesco (per i piccoli), ironico (il teatro), mistico (il confronto con la sapienza della tradizione Bhaktiyoga).”



Si inizia martedì 8 alle 17, nell'area esterna del Palazzetto dello Sport, con uno spettacolo di cantastorie per bambini intitolato “Avventura in una selva oscura”, curato da Fabio Scaramucci e Ortoteatro.



Venerdì 11 alle 21 “S'io m'intuassi come tu t'inmii”, un viaggio biografico attraverso fonti storiche a lui contemporanee, a cura dei docenti fiumani di lettere Daniela Turchet e Giovanni Lo Coco.



Giovedì 17 alle 21 “Ad un mio cenno scatenate l'Inferno!”, spettacolo teatrale con musica dal vivo del Teatro delle Arance, per la regia di Giovanna Digito.“Il nostro Dante quotidiano” è un imperdibile appuntamento di lettura per tutti di brani tratti da Divina Commedia, Vita Nova e De Vulgari Eloquentia: ogni pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30, dal 21 al 27, all'ombra del Parco del Mortol, con l'attrice pordenonese Carla Manzon.Martedì 22 alle 21, la voce dell'attore Livio Vianello e i suoni del musicista Oreste Sabadia ci porteranno “All'Inferno!”, lettura-concerto del I, III, V canto della Divina Commedia per "incontrare" Virgilio, le creature infernali Caronte e Minosse e i dannati.La rassegna si conclude con uno sguardo ad oriente: la sera di martedì 29, una video conferenza a cura di Marco Ferrini del Centro Studi Bhaktivedanta, esperto di cultura vedica: “Il viaggio di Dante e la Bhagavad-Gita", un affascinante parallelo tra la prima grande opera della letteratura italiana e il poema sacro più importante dell'epica induista.Nel rispetto delle norme covid e dei posti disponibili, tutte le attività saranno ad ingresso libero e si svolgeranno all’esterno.