Flavio Albanese e Marco Giliberti tra scienza e religione

Venerdì 30 luglio alle 21.00 sotto la tensostruttura di piazza Venerio andrà in scena una serata all’insegna dell’eterno ed apparente conflitto fra Religione e Scienza, tra fede e ragione, organizzata dalla Compagnia del Sole di Bari.

L’attore Flavio Albanese leggerà La leggenda del Grande Inquisitore - tratto da “I Fratelli Karamazov” di Dostoevskij (di cui quest’anno ricorrono i 200 anni dalla nascita), uno dei passi più pregnanti dei suoi romanzi. È l’incontro fra Gesù Cristo, di ritorno sulla terra ai tempi dell’inquisizione, ed il grande Inquisitore che, dopo averlo incarcerato, gli spiegherà con lucidità e spietatezza perché, secondo lui, proprio il Messia, per il bene dell’umanità, debba essere messo al rogo.

A seguire Marco Giliberti, professore associato presso l’Università degli Studi di Milano come docente di Didattica della Fisica e Relatività, analizzerà il rapporto fra il potere ecclesiastico e la scienza nei secoli, attraverso il percorso della ricerca scientifica da Prometeo ad Einstein e oltre. Vedremo come questo conflitto, già individuato nel mito greco di Prometeo, continui a riflettersi nella vita di ognuno di noi e a ripetersi con sfumature diverse quasi quotidianamente, come nell’ altro illuminante mito, quello di Sisifo.



La serata fa parte della rassegna IMPERIUM: viaggio nel potere, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e al sostegno di Bluenergy Group e rientra nel programma UDINESTATE 2021.L'intero programma della rassegna (che proseguiranno fino a settembre) è disponibile sul sito www.nuoviorizzontiudine.org e sulla pagina Facebook e Instagram del Circolo Nuovi Orizzonti.Tutti gli appuntamenti saranno svolti in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid; è preferibile effettuare la prenotazione, inviando una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.comFlavio AlbaneseAttore e Regista, collabora continuativamente dal 2006 al Piccolo Teatro di Milano come attore, regista ed è anche coordinatore di progetti speciali ed internazionali.Dirige la Compagnia del Sole - Bari.Dal 1994 insegna recitazione e commedia dell'arte presso scuole internazionali in Italia e all'estero e collabora con docenti universitari per Progetti Speciali di Teatro, Commedia, Teatro Scienza e Teatro e Filosofia.Marco GilibertiProfessore Associato presso l'Università degli Studi di Milano, dove insegna Didattica della Fisica attraverso il laboratorio nei corsi di "Preparazione di esperienze didattiche 1" e "Preparazione di esperienze didattiche 2", mentre nel corso di "Fisica Generale 3" insegna Relatività. Effettua ricerche in didattica della fisica quantistica, della teoria quantistica dei campi e della fisica attraverso il teatro. È autore di più di 70 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Cofondatore del gruppo teatrale "Lo spettacolo della fisica", coautore e attore di otto spettacoli scientifici e di una lezione-spettacolo.