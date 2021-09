Flavio Santi presenta 'Quanti'

Sabato 2 ottobre, alle ore 18:00 presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione di "Quanti" di Flavio Santi con Walter Tomada. Flavio Santi torna alla Friuli da Vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci 2021 .

Ingresso gratuito con green pass/ carta verde secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione inviando una mail a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com

Dai quanti di luce della prima, bellissima, sezione (intitolata Chiara) al tempo collettivo, sociale di Memorie dello schermo di vetro (ambiziosa e importante sezione centrale) per finire con gli inizi e i testi abbozzati dei “poemetti quantici” della sezione finale (Lapidario degli incipit), questa raccolta segna un ritorno significativo di un poeta molto amato.Santi torna alla poesia dopo quasi dieci anni, con un libro che è sia affermazione sia negazione del genere, sia luminoso sia oscuro, sia collettivo sia estremamente lirico.Flavio Santi (1973) vive in campagna tra il Pavese e la frazione friulana di Codugnella. Traduce autori classici e contemporanei, e insegna all’Università dell’Insubria di Como-Varese. Ha scritto diverse raccolte di poesia, tra cui Rimis te sachete/Poesie in tasca (Marsilio, 2011), Mappe del genere umano (Scheiwiller, 2012). Ha scritto vari romanzi, tra cui L’eterna notte dei Bosconero (Rizzoli 2006), Aspetta primavera, Lucky (Socrates, 2011, candidato al premio Strega); e di recente la serie gialla dell’ispettore Drago Furlan, La primavera tarda ad arrivare, L’estate non perdona (Mondadori 2016; 2017).