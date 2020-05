Fondazione Aquileia, Carlo Cannevale nuovo Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Carlo Cannevale è il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Aquileia. "La presa d’atto della nomina del nuovo membro indicato dal Ministro per l’Economia e le Finanze – comunica Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia - è avvenuta nel corso del Consiglio d’ Amministrazione della Fondazione Aquileia, riunitosi oggi in videoconferenza. Sarà molto importante - commenta Zanardi Landi – in una fase particolarmente delicata e dinamica per la Fondazione Aquileia poter contare sull’esperienza di una figura di alta professionalità che proviene dalla Ragioneria Generale dello Stato".

Cannevale, che succede nella presidenza a Davide Furlan, il quale rimane comunque membro del Collegio designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è funzionario della Ragioneria Generale dello Stato con pluriennale esperienza nell’ambito di organi di controllo in seno ad enti pubblici, in particolare presso istituzioni scolastiche, conservatori, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, comitati locali della Croce Rossa Italiana e Automobile Club. Ha svolto anche attività di componente territoriale del team facente capo all’Ispettorato per i rapporti con l’Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato, settore audit fondi strutturali e d’investimento europei.