Fondi al Ccm per un centro culturale isontino

Un milione e 400mila euro dalla Regione per creare un centro unico per la conservazione del materiale bibliografico e documentale delle biblioteche dell'intera provincia di Gorizia. L’assemblea Consortile preseduta dall’Assessore alla cultura del Comune di Ronchi dei Legionari Mauro Benvenuto, riunitasi nella sala espositiva del Consorzio Culturale del Monfalconese, ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2020 dello stesso consorzio.

Ospite all’apertura dell’assise il consigliere regionale Antonio Calligaris che, su invito del Presidente del Consorzio, Davide Iannis, ha illustrato ai presenti il percorso di lavoro e di progettazione che ha permesso al CCM di ottenere il finanziamento - 400 mila nel 2021 e un milione nel 2022 - da parte della Regione nel piano delle risorse regionali sulla concertazione. Un percorso iniziato e portato avanti dal Presidente Iannis e dal consigliere Calligaris da giugno 2019.

“Il progetto – ha spiegato Calligaris- è stato ritenuto dagli assessori alle autonomie locali Roberti, alla cultura e sport Gibelli, alle infrastrutture e territorio Pizzimenti, un innovativo e reale progetto di area vasta, che si pone l’obiettivo di realizzare un effettivo centro di gestione bibliotecaria e di conservazione del patrimonio storico, artistico e documentario secondo i principi della sostenibilità fornendo strumenti e servizi utili a tutti i comuni dell’ex Provincia di Gorizia e non solo".

Il progetto, approvato dall’assemblea Consortile nella scorsa seduta, mira a creare uno spazio multifunzionale per la gestione del patrimonio del Consorzio e dei Comuni ed Enti consorziati, delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario ‘BiblioGO!’ e delle associazioni aderenti all’Ecomuseo Territori ponendosi alcuni obiettivi strategici tra i quali: la conservazione del patrimonio culturale Isontino in un Centro qualificato e professionale adeguato alle diverse tipologie di materiali presenti su territorio, la messa a disposizione dei Comuni del Sistema bibliotecario di un deposito centralizzato in grado di produrre economia di spesa in tutti i Comuni interessati, la realizzazione di uno spazio di consultazione che sia anche luogo di studio e funga da centro di documentazione sulla storia del territorio ove valorizzare le collezioni fotografiche del consorzio con laboratorio di digitalizzazione e archivio musealizzato. Sostanzialmente un Centro culturale specializzato che rappresenta il luogo della memoria del territorio destinato a studenti, studiosi, curiosi, cittadini, amanti delle storie e del territorio, turisti e in grado di ospitare progetti di alternanza scuola lavoro, stage e tirocini.

“Nel realizzare questi progetti – ha evidenziato il consigliere regionale Calligaris - deve essere posta attenzione anche al recupero di edifici culturali in disuso e in particolare sul territorio di Ronchi dei Legionari ci sono strutture adibite a questo scopo, tra cui l’ex Cinema Rio che per spazi e storia presenta adeguate caratteristiche, questa potrebbe essere l’occasione per recuperarlo e metterlo a servizio delle nostre comunità”.