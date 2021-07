Fotografia e fumetto, due laboratori gratuiti a Pozzo di Pasiano

Il Comune di Pasiano ha avviato il “Progetto Star”, con due nuovi laboratori gratuiti per la stagione estiva, rivolti a ragazzi dagli 11 ai 14 anni, in programma dal 6 al 29 luglio presso la sede del centro di aggregazione giovanile di Pozzo (Via Capitello 25). I due percorsi si inseriscono nel più ampio ventaglio di attività educative promosse dall’amministrazione Piccinin con l’assessorato Servizi socio-assistenziali, politiche giovanili e della famiglia seguito da Tiziana De Bortoli e in collaborazione con la cooperativa sociale Onlus Itaca – Servizi socio sanitari educativi di Pordenone.



“La presentazione del progetto è avvenuta lo scorso giugno in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado Cardinal Celso Costantini grazie alla proficua collaborazione della dirigente, la dottoressa Valentina Bidinotto e dei docenti – ricorda l’assessore De Bortoli e il sindaco Edi Piccinin -. All’incontro successivo online hanno partecipato 45 genitori e sono state raccolte oltre 70 richieste di iscrizione. A seguito dei limiti imposti dagli spazi e dalle norme anti-Covid, che consentono la presenza di un numero ristretto di ragazzi, i posti si sono esauriti in brevissimo tempo ma da questa settimana raddoppiano le aperture del centro oltre ai due laboratori proposti dai ragazzi ”.



Il corso di fotografia sarà tenuto dalla fotografa professionista, specializzata in ritratto e fotografia pubblicitaria, impegnata anche in attività di docenza, Valentina Iaccarino. La docente ha recentemente collaborato con il “Progetto Giovani Azzano Decimo” per un laboratorio di fotografia per adolescenti, la “Fondazione OFS” di Pordenone per laboratori di fotografia che sviluppano competenze trasversali con metodo esperienziale e la “Comunità Piergiorgio” di Udine per laboratori fotografici creativi per persone diversamente abili.Il laboratorio si rivolge principalmente ai ragazzi che desiderano imparare a fotografare e a comunicare con le immagini sviluppando un proprio stile e una propria progettualità. Il gruppo è composto da 12 partecipanti e gli appuntamenti sono previsti per martedì 6 e 13 luglio e giovedì 8 e 15 luglio dalle 15.30 alle 17. Durante i 4 incontri in programma saranno trattati i diversi generi fotografici (ritratto, paesaggio, reportage e still life), la visione fotografica (inquadratura, luci e colori), la scelta del mezzo (smartphone, fotocamera digitale e a pellicola), posa del soggetto e posizione del fotografo, rapporto tra soggetto e sfondo, importanza della comunicazione tra soggetto e fotografo e la costruzione di un portfolio fotografico stampato ed eventualmente personalizzato con disegni e collage. Il materiale didattico richiesto è: cartoncini colorati di piccolo e grande formato, fogli A3/A4, matite, penne, pennarelli, pastelli, colla, scotch, biadesivo; mentre la docente metterà a disposizione una macchina fotografica reflex digitale e una analogica, un rullino di pellicola bianco e nero, cavalletto, pc portatile, libri fotografici, slide e immagini di esempio.Il laboratorio di fumetto, invece, si rivolge a chi vuole scoprire i segreti del disegno tra nuvolette e matite e sarà tenuto da Marco Tonus, disegnatore, grafico e autore satirico, premiato come miglior cartoonist in Italia e in Europa (Festival di Internazionale a Ferrara, Press Cartoon Europe in Belgio), è curatore di diversi corsi di fumetto. Il gruppo è composto da 10 partecipanti e gli appuntamenti sono previsti per martedì 20 e 27 luglio e giovedì 22 e 29 luglio dalle 15.30 alle 17.È possibile iscriversi a solo una delle due tipologie. Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a progettostart@itaca.coopsoc.it