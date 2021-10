Fotografia Urbana protagonista a Trieste

Dal 28 ottobre al 1 novembre il Festival Internazionale della Fotografia Urbana porterà a Trieste ospiti internazionali, mostre fotografiche nei principali musei e spazi culturali, offre workshop, incontri con gli autori, masterclass, presentazioni di libri e premiazioni. Trieste Photo Days è il Festival che per cinque giorni offre contenuti.

Non solo l'occasione per guardare la fotografia, ma anche per confrontarsi, carpire i segreti e gli insegnamenti dei grandi professionisti della fotografia, cogliere l'occasione per un consiglio. Creare nuove sinergie e occasioni di collaborazioni, ma anche solo per dar spazio alla propria curiosità.​



L'Ottava Edizione del Festival Trieste Photo Days, ideato e organizzato da dotART/Trieste, si propone per il 2021 con un programma fatto di contenuti, eventi e ospiti internazionali.



Tra gli ospiti presenti che hanno scelto il Trieste Photo Days, collaborato alla realizzazione e riuscita dei progetti, saranno presenti Bruce Gilden in video, Paolo Pellegrin, Francesco Cito, Andrea Holzherr, Nick Turpin, Alberto Prina, Graziano Perotti, Joseph Ford, Giorgio Galimberti. E poi ancora i rappresentanti dei collettivi internazionali di Street Photography Nick Turpin - iN-Public, Vicky Markolefa - Bulb Photos, Marta Rybicka - Unposed Collective, Francesca Chiacchio - Women Street Photographers; i professori Angelo Floramo e Enrico Medda, curatori scientifici rispettivamente dei progetti autoriali di dotART, Dante 2021 e Mythography vol.1;



Michael Goldrei, con la sua Street Walk.Al Festival saranno presentati i progetti ideati e realizzati da dotART durante tutto l'anno che si traducono in mostre e volumi proprio in occasione del Festival:Urban Photo Awards XII ed., Tales of the Unwritten, Mythography vol.1, Dante 2021, PixAround FVG, Trieste Photo Young.Saranno premiati i migliori autori selezionati tra le migliaia che ogni anno partecipano da tutto il mondo.Soltanto a Trieste, nei principali luoghi della Cultura Museo Sartorio, Museo d’Arte Orientale, Biblioteca statale Stelio Crise, Sala Xenia, Sala Fittke, Accademia Scaglia, Stazione Rogers e Stazione Centrale con un astract del Festival e in un circuito di locali selezionati della città con il Fringe, saranno esposte oltre mille foto.Trieste Photo Days è promosso dall’associazione culturale dotART di Trieste con il contributo di: Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, Fondazione Pietro Pittini. La collaborazione con: Ministero della Cultura Segretariato regionale FVG, Servizio Musei e Biblioteche e Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste, PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, Ministero della Cultura - Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste, Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato, ERPAC FVG e Stazione Rogers. Le Partnership con La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival e Matrix4Design di Milano.