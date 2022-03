Francesco Tomada presenta 'Il figlio della lupa'

Venerdì 18 marzo, alle ore 20.45, nella sala Degan della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro di Bottega Errante Edizioni 'Il figlio della lupa' di Anton Spacapan Voncina e Francesco Tomada.

Sarà presente l’autore Francesco Tomada e l’incontro sarà moderato da Gian Mario Villalta. Un evento organizzato dalla libreria Quo Vadis di Pordenone e Associazione Culturale Bottega Errante.

Cosa può accadere quando in un piccolo paese sloveno come Čepovan, il maestro di scuola indossa una divisa fascista e porta con sé una pistola? Quando il pastore non sa difendere il suo gregge? Quando agli abitanti viene ordinato di rimuovere gli scuri dalle finestre e la lingua madre dalle loro bocche? Attraverso i bambini, le donne e i vecchi di Čepovan si entra in un mondo “altro”, fatto di leggende e fatti storici, di azioni coraggiose e prepotenze in una lettura che è anche mistero, sogno, visione.

Un racconto che interseca storie e leggende locali, le conseguenze dell’occupazione fascista in territori Jugoslavi, le sottomissioni e le piccole grandi ribellioni degli abitanti di un piccolo paese ai quali vengono sradicate le loro radici culturali.