Franco Fabbro a Mimesis

Ultimi tre giorni di eventi del Festival Mimesis, la manifestazione a cura dell’associazione “Territori delle idee” che dal 2015 porta a Udine il meglio della cultura umanistica e scientifica allo scopo di sviluppare un dialogo comune sui temi più urgenti della contemporaneità.

Quest’anno il tema sarà “Dante nell’epoca del digitale”: Dante Alighieri è stato colui che meglio ha saputo esprimere la propria epoca in tutte le sue sfaccettature, restituendola sotto forma di grandiosa allegoria scientifica, filosofica, artistica, religiosa e – in definitiva – umana.



L’accesso agli eventi è libero e aperto a tutti, previa prenotazione online obbligatoria sul sito www.mimesisfestival.it.



Si riprende venerdì 5 novembre alle 18: alla libreria Cluf di via Gemona si svolgerà l’incontro “Philosophy for children/Community e pratiche di filosofia” con la formatrice e saggista Sivlia Bevilacqua e il formatore Pierpaolo Casarin, moderati da Barbara Bruno.



Sempre alla stessa ora, a Villa De Claricini Dornpacher, l’incontro con il giornalista e saggista Tommaso Cerno, dal titolo “Dantescamente. L’Italia di oggi al modo dell’Alighieri”.Il Festival Mimesis si sposta in centro a Udine per l’appuntamento delle 17 in Sala Ajace: “Arte e Infinito” è il titolo dell’appuntamento con i filosofi Marcello Barison e Francesco Valagussa, con l’introduzione di don Alessio Geretti, curatore della mostra “La forma dell’infinito” a Casa Cavazzini e la moderazione di Damiano Cantone. A termine dell’incontro seguirà la visita guidata della mostra.Alle 18 incontro con il neuropsicologo Franco Fabbro in dialogo con il teologo Vito Mancuso: appuntamento a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann di via Gemona a Udine.Con il filosofo Andrea Tabarroni, l’attore Paolo Fagiolo e il musicista U.T. Gandhi, alle 18 si torna a teatro: appuntamento al Teatro Palamostre di Udine con il progetto del Css nell’ambito di “Dante2021 Comitato nazionale per le celebrazioni” “D’Ante Literam”.Alla stessa ora si continua con Dante: alle 18 a Villa De Claricini Dornpacher, a Bottenicco di Moimacco, ci sarà l’evento “Dante e i sentieri che si biforcano. Una lettura borghesiana” con il filosofo Marcello Ghilardi in dialogo con la dottoranda in filosofia Emma Lavinia Bon.Alle 20 il Festival si sposta al Caffè Caucigh di via Gemona, a Udine: “Cosa stiamo vivendo e come la filosofia può aiutarci”, incontro tra i filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici.