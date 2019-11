Francobollo e annullo postale per Il Pordenone

In occasione della mostra “Il Rinascimento di Pordenone”, voluta dall’Amministrazione Comunale di Pordenone per valorizzare la figura e l’opera di Giovanni Antonio de’ Sacchis, in corso fino al 2 febbraio 2020, il 23 novembre 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato all’artista pordenonese. Il francobollo verrà presentato alla stampa sabato 23 novembre alle 11 al Museo Civico d’Arte. In mattinata nei locali a piano terra del museo dalle 9.30 alle 12, Poste Italiane allestirà un ufficio postale distaccato, dove verrà effettuata la vendita del francobollo e l’annullo postale primo giorno di emissione. Contestualmente il Centro Filatelico Numismatico Pordenonese distribuirà un cofanetto contenente 8 cartoline ricordo con le immagini delle opere realizzate dal de’ Sacchis a Pordenone.